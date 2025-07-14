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Позорное заявление 18 бюрократов – Тбилиси отвечает на критику Европы
Позорное заявление 18 бюрократов – Тбилиси отвечает на критику Европы
Sputnik Грузия
"Грузинская мечта" заявила об организованной атаке на народ после выборов, обвинив в ней сторонников "Нацдвижения" и западных дипломатов 14.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-14T14:57+0400
2025-07-14T14:57+0400
2025-07-14T14:57+0400
политика
грузия
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европа
"сила народа"
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Позорное заявление 18 евробюрократов содержит целый ряд неточностей и является прямой атакой на власть Грузии и на суверенитет страны, заявила член партии "Сила народа" Эка Сепашвили. Главы МИД 17 европейских стран и верховный представитель ЕС Кая Каллас выступили с совместным заявлением, в котором выразили серьезную обеспокоенность ухудшением ситуации в Грузии. Они назвали аресты оппозиционных политиков и участников протестов "признаком краха демократии в Грузии и скатывания страны к авторитаризму". По их словам, авторитарный и антиевропейский курс нынешних грузинских властей создает дополнительную угрозу демократическим достижениям страны и ее отношениям с европейскими партнерами. "Это позорное заявление 18 евробюрократов является прямой атакой на власть Грузии, на суверенитет нашей страны и на выбор грузинского народа", – заявила Сепашвили. По словам Сепашвили, в заявлении содержится целый ряд неточностей, на которые политсовет правящей партии "Грузинская мечта" дал систематические ответы. Европейские политики вновь выступили с безответственным заявлением, которое, по словам депутата от правящей партии Вахтанга Чочия, направлено на распространение дезинформации и подстрекательство к насилию в Грузии. "В данном случае цель проста и очевидна: они пытаются любой ценой дискредитировать грузинскую власть и вернуть к руководству Грузией то агентократическое правление, представителем которого в течение девяти лет было "Единое национальное движение", – заявил Чочия. По мнению правящей партии "Грузинская мечта", после парламентских выборов 26 октября усилилась организованная атака на грузинский народ. В партии считают, что причина – отказ общества вернуть к власти коллективное "Национальное движение", управляемое так называемым глубинным государством. Эти силы, по заявлению "Грузинской мечты", открыто поддерживают посол ЕС в Грузии, а также некоторые европейские и бывшие американские чиновники. В правящей партии назвали дезинформацией заявление европейских чиновников о подавлении политической оппозиции в Грузии, отметив, что осуществленные аресты – это результат того, что оппозиционные политики не явились на заседание временной следственной комиссии. В политсовете правящей партии также назвали дезинформацией заявление европейских политиков о том, что в Грузии были приняты "репрессивные законы". Как отметили в правящей партии, указания парламенту Грузии, какие законы он должен принимать, а какие нет, являются грубым нарушением парламентского суверенитета и оскорблением грузинского народа. "Грузинская мечта" выразила полную готовность к сотрудничеству с любым государством, желающим добросовестного сотрудничества с Грузией. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, европа, "сила народа", единое национальное движение
политика, грузия, новости, европа, "сила народа", единое национальное движение
Позорное заявление 18 бюрократов – Тбилиси отвечает на критику Европы
"Грузинская мечта" заявила об организованной атаке на народ после выборов, обвинив в ней сторонников "Нацдвижения" и западных дипломатов
ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Позорное заявление 18 евробюрократов содержит целый ряд неточностей и является прямой атакой на власть Грузии и на суверенитет страны, заявила член партии "Сила народа" Эка Сепашвили.
Главы МИД 17 европейских стран и верховный представитель ЕС Кая Каллас выступили с совместным заявлением, в котором выразили серьезную обеспокоенность ухудшением ситуации в Грузии. Они назвали аресты оппозиционных политиков и участников протестов "признаком краха демократии в Грузии и скатывания страны к авторитаризму". По их словам, авторитарный и антиевропейский курс нынешних грузинских властей создает дополнительную угрозу демократическим достижениям страны и ее отношениям с европейскими партнерами.
"Это позорное заявление 18 евробюрократов является прямой атакой на власть Грузии, на суверенитет нашей страны и на выбор грузинского народа", – заявила Сепашвили.
По словам Сепашвили, в заявлении содержится целый ряд неточностей, на которые политсовет правящей партии "Грузинская мечта" дал систематические ответы.
"Если вникнуть в это заявление, получается, что они фактически недовольны тем, что в Грузии осуществляется верховенство закона и что справедливость и правопорядок обеспечиваются на том уровне, которого требуют международное право и, собственно, европейское право", – добавила она.
Европейские политики вновь выступили с безответственным заявлением, которое, по словам депутата от правящей партии Вахтанга Чочия, направлено на распространение дезинформации и подстрекательство к насилию в Грузии.
"В данном случае цель проста и очевидна: они пытаются любой ценой дискредитировать грузинскую власть и вернуть к руководству Грузией то агентократическое правление, представителем которого в течение девяти лет было "Единое национальное движение", – заявил Чочия.
По мнению правящей партии "Грузинская мечта", после парламентских выборов 26 октября усилилась организованная атака на грузинский народ. В партии считают, что причина – отказ общества вернуть к власти коллективное "Национальное движение", управляемое так называемым глубинным государством. Эти силы, по заявлению "Грузинской мечты", открыто поддерживают посол ЕС в Грузии, а также некоторые европейские и бывшие американские чиновники.
В правящей партии назвали дезинформацией заявление европейских чиновников о подавлении политической оппозиции в Грузии, отметив, что осуществленные аресты – это результат того, что оппозиционные политики не явились на заседание временной следственной комиссии.
В политсовете правящей партии также назвали дезинформацией заявление европейских политиков о том, что в Грузии были приняты "репрессивные законы".
Как отметили в правящей партии, указания парламенту Грузии, какие законы он должен принимать, а какие нет, являются грубым нарушением парламентского суверенитета и оскорблением грузинского народа.
"Грузинская мечта" выразила полную готовность к сотрудничеству с любым государством, желающим добросовестного сотрудничества с Грузией.