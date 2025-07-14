https://sputnik-georgia.ru/20250714/pszh-khvichi-kvaratskheliya-ne-smog-vyigrat-pyatyy-trofey-v-sezone-294145315.html

"ПСЖ" Хвичи Кварацхелия не смог выиграть пятый трофей в сезоне

"ПСЖ" Хвичи Кварацхелия не смог выиграть пятый трофей в сезоне

Sputnik Грузия

Клубный чемпионат мира впервые прошел в расширенном формате с участием 32 команд, следующий турнир запланирован на 2029 год 14.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-14T12:58+0400

2025-07-14T12:58+0400

2025-07-14T12:58+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Французский "Пари Сен-Жермен" в финале Клубного чемпионата мира с крупным счетом проиграл лондонскому "Челси" – 0:3. Французы проиграли первый финал в нынешнем сезоне. До этого команда под руководством Луиса Энрике выиграла три трофея во Франции и стала обладателем Лиги Чемпионов, в решающем матче разгромив "Интер" – 5:0. "Челси" вышел вперед на 22 минуте после контратаки Коула Палмера, который забил дважды за восемь минут. В первом случае голевую передачу записал на счет Мало Густо, а во втором – Леви Колвилл. На 43 минуте гол Жоау Педру сделал счет разгромным – 0:3, голевая передача на счету Палмер. Первый опасный момент во втором тайме был создан после удара Кварацхелия. Вратарь "Челси" Роберт Санчес отбил мяч прямо перед собой, но нападающие парижан не смогли опередить защитников на добивании. На 58 минуте Луис Энрике заменил Хвичу Кварацхелия на Брэдли Баркола. Грузинский футболист завершил турнир с одним голом и двумя результативными передачами. После этого в матче ничего не изменилось, а на 85 минуте положение "Пари Сен-Жермен" еще больше ухудшилось, когда арбитр удалил с поля полузащитника Жоау Невеша. В матче, проходившем на стадионе "Метлайф", присутствовали президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп. Лучшим игроком встречи и всего турнира заслуженно был признан 23-летний Коул Палмер. В результате "Челси" во второй раз в истории выиграл Клубный чемпионат мира. Свой первый титул лондонский клуб завоевал в 2021 году. В этом году Клубный чемпионат мира прошел в обновленном формате. В нем приняли участие 32 команды с шести континентов. Следующий турнир состоится в 2029 году, при этом ФИФА пока не назвала страну-хозяйку КЧМ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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