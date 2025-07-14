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Стоит ли быть тревогу – грузинские экологи проверили качество воды в Черном море
Стоит ли быть тревогу – грузинские экологи проверили качество воды в Черном море
Sputnik Грузия
Система контроля качества морской воды продолжает совершенствоваться в Грузии 14.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-14T15:47+0400
2025-07-14T15:47+0400
2025-07-14T15:47+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Качество воды в Черном море по всему периметру побережья Грузии, согласно данным лабораторных исследований, находится в пределах нормы, говорится в информации Национального агентства окружающей среды. Агентство ежегодно продолжает активно работать над совершенствованием системы мониторинга морской воды. Ежемесячно образцы берутся с 12 разных локаций. В ходе исследований определяется концентрация гидробиологических и химических показателей, в том числе 13 тяжелых металлов, общих нефтяных углеводородов, 16 полиароматических углеводородов, а также других физико-химических показателей. Пробы, взятые из Черного моря, отправляются на анализ в аккредитованную лабораторию Национального агентства окружающей среды по анализу атмосферного воздуха, воды и почвы, которая оснащена высокоточными приборами и полностью соответствует современным стандартам. Результаты исследований Национального агентства окружающей среды публикуются на веб-сайте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, черное море, национальное агентство окружающей среды
происшествия, грузия, новости, черное море, национальное агентство окружающей среды
Стоит ли быть тревогу – грузинские экологи проверили качество воды в Черном море
Система контроля качества морской воды продолжает совершенствоваться в Грузии
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Качество воды в Черном море по всему периметру побережья Грузии, согласно данным лабораторных исследований, находится в пределах нормы, говорится в информации Национального агентства окружающей среды.
Агентство ежегодно продолжает активно работать над совершенствованием системы мониторинга морской воды. Ежемесячно образцы берутся с 12 разных локаций.
В ходе исследований определяется концентрация гидробиологических и химических показателей, в том числе 13 тяжелых металлов, общих нефтяных углеводородов, 16 полиароматических углеводородов, а также других физико-химических показателей.
Пробы, взятые из Черного моря, отправляются на анализ в аккредитованную лабораторию Национального агентства окружающей среды по анализу атмосферного воздуха, воды и почвы, которая оснащена высокоточными приборами и полностью соответствует современным стандартам.
Результаты исследований Национального агентства окружающей среды публикуются на веб-сайте
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