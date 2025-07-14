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Уборка пшеницы в Грузии в разгаре – сколько планируется собрать

Уборка пшеницы в Грузии в разгаре – сколько планируется собрать

Sputnik Грузия

Прогнозы по урожаю могут быть пересмотрены в ближайшие дни и немного скорректированы, в том числе по качественным параметрам, заявил эксперт 14.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-14T21:49+0400

2025-07-14T21:49+0400

2025-07-14T21:49+0400

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леван силагава

зерно

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Урожай пшеницы в Грузии в 2025 году может составить 200 тысяч тонн, примерно на 35% больше по сравнению с 2024 годом, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава в эфире медиахолдинга "Квира". По словам эксперта, дожди в Грузии ненадолго затормозили процесс уборки урожая зерна, а также повлияли на его качество, и из продовольственной пшеница перешла в непродовольственную. По его словам, прогнозы по урожаю могут быть пересмотрены в ближайшие дни и немного скорректированы, в том числе по качественным параметрам. По информации Силагава, в 2024 году стартовые цены на продовольственную пшеницу составляли около 0,6 лари за 1 кг. Сегодня максимальная цена сдачи зерна на мукомольные заводы составляет 0,7 лари, а нижняя граница – 0,65 лари. "Это, на самом деле, хорошо для фермеров", – отметил эксперт. "В настоящее время цена 1 мешка муки первого сорта колеблется в пределах 56 лари, а с учетом снижения цены на пшеницу мы ожидаем, что цена муки может снизиться на 3-4 лари за мешок", – сказал он. Обзор рынкаПшеницу выращивают в разных регионах Грузии, но самые большие посевы в так называемом винном регионе страны – Кахети, в районах Сигнаги и Дедоплисцкаро, и немного в Сагареджо. В Дедоплисцкаро 55 тысяч гектаров пахотной земли, отсюда до 80% занимает пшеница и рожь. Также поля пшеницы есть в Квемо Картли: в районах Болниси, Марнеули, Гардабани, есть посевы в Цалке, Богдановке, Ахалкалаки и Ахалцихе, но там горная местность и урожай созревает позже. Небольшие поля пшеницы есть в регионе Шида Картли, а именно в районах Гори и Карели. По данным статистики, в 2024 году производство пшеницы в Грузии выросло на 1% и составило 148,5 тысячи тонн. За этот период посевная площадь пшеницы составила 54 тысячи гектаров, а средняя урожайность зерна выросла на 7,7% по сравнению с 2023 годом и составила 2,8 тонны на один гектар. В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, притом на долю последней приходилось более 95%, так как цена была самой выгодной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, сельское хозяйство грузии, кахети, сагареджо, квемо картли, леван силагава, зерно