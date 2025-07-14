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В центре Тбилиси обрушилась часть здания – один человек погиб

В центре Тбилиси обрушилась часть здания – один человек погиб

Sputnik Грузия

На территории, прилегающей к "Вокзальной площади", вечером в понедельник обрушился жилой дом 14.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-14T21:16+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. В результате обрушения жилого дома вблизи Вокзальной площади в Тбилиси погиб один человек, сообщил министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе, прибывший на место инцидента.По словам Геладзе, один человек доставлен в больницу."Один человек погиб, один человек госпитализирован", – сообщил министр внутренних дел.На место происшествия прибыл и мэр Тбилиси Каха Каладзе. По его словам, здание было признано аварийным, ему была присвоена пятая категория повреждений, и оно не подлежало восстановлению.Каладзе заявил, что городские власти неоднократно встречались с жителями и предлагали им участие в программе замены жилья, что позволило бы снести здание и построить новое. Однако, по его словам, достичь согласия со всеми жильцами не удалось.В настоящее время территория расчищается, ведутся активные поисково-спасательные работы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, каха каладзе