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В центре Тбилиси обрушилась часть здания – один человек погиб
В центре Тбилиси обрушилась часть здания – один человек погиб
Sputnik Грузия
На территории, прилегающей к "Вокзальной площади", вечером в понедельник обрушился жилой дом 14.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-14T21:16+0400
2025-07-14T21:16+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. В результате обрушения жилого дома вблизи Вокзальной площади в Тбилиси погиб один человек, сообщил министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе, прибывший на место инцидента.По словам Геладзе, один человек доставлен в больницу."Один человек погиб, один человек госпитализирован", – сообщил министр внутренних дел.На место происшествия прибыл и мэр Тбилиси Каха Каладзе. По его словам, здание было признано аварийным, ему была присвоена пятая категория повреждений, и оно не подлежало восстановлению.Каладзе заявил, что городские власти неоднократно встречались с жителями и предлагали им участие в программе замены жилья, что позволило бы снести здание и построить новое. Однако, по его словам, достичь согласия со всеми жильцами не удалось.В настоящее время территория расчищается, ведутся активные поисково-спасательные работы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, каха каладзе
В центре Тбилиси обрушилась часть здания – один человек погиб
21:16 14.07.2025 (обновлено: 21:36 14.07.2025)
На территории, прилегающей к "Вокзальной площади", вечером в понедельник обрушился жилой дом
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. В результате обрушения жилого дома вблизи Вокзальной площади в Тбилиси погиб один человек, сообщил министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе, прибывший на место инцидента.
По словам Геладзе, один человек доставлен в больницу.
"Один человек погиб, один человек госпитализирован", – сообщил министр внутренних дел.
На место происшествия прибыл и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По его словам, здание было признано аварийным, ему была присвоена пятая категория повреждений, и оно не подлежало восстановлению.
Каладзе заявил, что городские власти неоднократно встречались с жителями и предлагали им участие в программе замены жилья, что позволило бы снести здание и построить новое. Однако, по его словам, достичь согласия со всеми жильцами не удалось.
"К сожалению, для реализации этой программы требуется 100-процентное согласие всех жильцов. Без него мы не имеем права выселять людей принудительно. Несколько семей, которые согласились, были переселены и сейчас обеспечены арендным жильем", – заявил мэр Тбилиси.
В настоящее время территория расчищается, ведутся активные поисково-спасательные работы.