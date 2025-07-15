https://sputnik-georgia.ru/20250715/grazhdan-gruzii-i-moldavii-deportirovali-iz-polshi-iz-za-ugrozy-oborone-i-bezopasnosti-294167809.html

Граждан Грузии и Молдовы депортировали из Польши из-за угрозы обороне и безопасности

Граждан Грузии и Молдовы депортировали из Польши из-за угрозы обороне и безопасности

Sputnik Грузия

На борту самолета, вылетевшего из Радома 15 июля, Польшу принудительно покинули 27 граждан Грузии 15.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-15T23:41+0400

2025-07-15T23:41+0400

2025-07-15T23:52+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Группу граждан Грузии и Молдовы депортировали из Польши по причине угрозы обороне, безопасности и общественному порядку, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка. Он уточнил, что с начала года из Польши были депортированы более 4,6 тысячи иностранцев. Пресс-секретарь пояснил, что среди грузин, депортированных из Польши, 20 человек получили решения о принудительном возвращении в свою страну "из-за угрозы обороне, безопасности государства или общественному порядку". Из граждан Молдовы такие решения касались девяти человек. "У одного из грузин было 12 обвинительных приговоров за кражу. Другие иностранцы были задержаны за такие преступления, как вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, незаконное пребывание в Польше или участие в организации незаконного пересечения границы. В группу также вошли иностранцы, которые изменили свои личные данные, чтобы иметь возможность въехать в Польшу", – рассказал Шлапка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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