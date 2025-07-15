https://sputnik-georgia.ru/20250715/gruziya-ne-dopustit-ugrozy-bezvizovomu-rezhimu-s-es--deputat-294162998.html
Грузия не допустит угрозы безвизовому режиму с ЕС – депутат
Грузия не допустит угрозы безвизовому режиму с ЕС – депутат
Sputnik Грузия
ЕС направит в Тбилиси письмо с перечнем условий, которые должна выполнить Грузия 15.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-15T17:55+0400
2025-07-15T17:55+0400
2025-07-15T17:55+0400
грузия
новости
политика
грузинская мечта - демократическая грузия
еврокомиссия
грузия - евросоюз
безвизовый режим
безвизовый режим грузии с ес под угрозой?
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/10/248993498_692:60:3000:1358_1920x0_80_0_0_98f3673f97fe34bce4f3e3bfdca44c26.jpg
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Власти Грузии сделают все возможное для сохранения безвизового режима с Евросоюзом, несмотря на попытки некоторых стран использовать эту тему в качестве политического инструмента или средства давления, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Махашвили. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел ЕС во вторник сообщила, что Евросоюз рассматривает возможность приостановки безвизового режима с Грузией. По ее словам, "из-за значительного отката" уже подготовлен список лиц, против которых могут быть введены персональные санкции, включая двух судей. Что касается письма, о котором упомянула Каллас, то и здесь ничего нового нет, заявил депутата. По его словам, скорее всего, речь идет о заключении, опубликованном Еврокомиссией в декабре 2024 года, которое касалось отчета о выполнении обязательств в рамках либерализации визового режима. В документе были отмечены несколько вопросов, которые Грузия должна была выполнить. Среди прочих, по словам Махашвили, отмена закона "об иноагентах" и запрета ЛГБТ*-пропаганды, а также вопросы, связанные с Антикоррупционным бюро. Как заявила Каллас, ЕС направит в Тбилиси письмо с перечнем условий, которые должна выполнить Грузия. В противном случае, если эти требования не будут исполнены в срок, Евросоюз может приостановить безвизовый режим для Грузии. "Мы очень внимательно изучим письмо. Со стороны некоторых государств ЕС уже предпринимались немало несправедливых шагов и выдвигались несправедливые условия. Поэтому я не ожидаю, что в письме, о котором говорила Кая Каллас, будут изложены какие-либо обоснованные доказательства", – заявил Махашвили. Депутат заявил, что основа для визовой либерализации с ЕС в Грузии прочная и базируется на вопросах безопасности. Он подчеркнул готовность к диалогу, но на основе аргументов, а не давления. Власти сделают все, чтобы безвизовому режиму ничего не угрожало, несмотря на попытки некоторых стран использовать эту тему в политических целях. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее не раз заявлял, что вопрос о возможной приостановке безвизового режима с Евросоюзом используется как инструмент шантажа против грузинского народа, что является контрпродуктивным шагом. В свою очередь, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что большинство стран ЕС выступают против приостановки безвизового режима с Грузией, поскольку не хотят, чтобы простые граждане пострадали из-за действий грузинских властей. С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Совет ЕС 27 января приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/10/248993498_908:55:2761:1444_1920x0_80_0_0_aea0da757a90239c0a771ee82b442ea6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, грузия - евросоюз, безвизовый режим, безвизовый режим грузии с ес под угрозой?
грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, грузия - евросоюз, безвизовый режим, безвизовый режим грузии с ес под угрозой?
Грузия не допустит угрозы безвизовому режиму с ЕС – депутат
ЕС направит в Тбилиси письмо с перечнем условий, которые должна выполнить Грузия
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Власти Грузии сделают все возможное для сохранения безвизового режима с Евросоюзом, несмотря на попытки некоторых стран использовать эту тему в качестве политического инструмента или средства давления, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Махашвили.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел ЕС во вторник сообщила, что Евросоюз рассматривает возможность приостановки безвизового режима с Грузией. По ее словам, "из-за значительного отката" уже подготовлен список лиц, против которых могут быть введены персональные санкции, включая двух судей.
"Безвизовому режиму ничто не угрожает. Всегда найдутся государства, которые попытаются использовать эту тему как политическое оружие и средство шантажа, но этому вопросу ничего не угрожает. Власти сделают все, чтобы по этому вопросу не возникало никаких сомнений", – заявил Махашвили.
Что касается письма, о котором упомянула Каллас, то и здесь ничего нового нет, заявил депутата. По его словам, скорее всего, речь идет о заключении, опубликованном Еврокомиссией в декабре 2024 года, которое касалось отчета о выполнении обязательств в рамках либерализации визового режима.
В документе были отмечены несколько вопросов, которые Грузия должна была выполнить. Среди прочих, по словам Махашвили, отмена закона "об иноагентах" и запрета ЛГБТ*-пропаганды, а также вопросы, связанные с Антикоррупционным бюро.
"Предположительно в письме будет сделан акцент именно на этих темах. Письмо придет, мы посмотрим, изучим и примем соответствующее решение", – заявил Махашвили.
Как заявила Каллас, ЕС направит в Тбилиси письмо с перечнем условий, которые должна выполнить Грузия. В противном случае, если эти требования не будут исполнены в срок, Евросоюз может приостановить безвизовый режим для Грузии.
"Мы очень внимательно изучим письмо. Со стороны некоторых государств ЕС уже предпринимались немало несправедливых шагов и выдвигались несправедливые условия. Поэтому я не ожидаю, что в письме, о котором говорила Кая Каллас, будут изложены какие-либо обоснованные доказательства", – заявил Махашвили.
Депутат заявил, что основа для визовой либерализации с ЕС в Грузии прочная и базируется на вопросах безопасности. Он подчеркнул готовность к диалогу, но на основе аргументов, а не давления. Власти сделают все, чтобы безвизовому режиму ничего не угрожало, несмотря на попытки некоторых стран использовать эту тему в политических целях.
"Наша главная цель – не допустить угрозы для безвизового режима", – подчеркнул Махашвили.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее не раз заявлял, что вопрос о возможной приостановке безвизового режима с Евросоюзом используется как инструмент шантажа против грузинского народа, что является контрпродуктивным шагом.
В свою очередь, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что большинство стран ЕС выступают против приостановки безвизового режима с Грузией, поскольку не хотят, чтобы простые граждане пострадали из-за действий грузинских властей.
При этом посол отметил, что в ЕС уже несколько месяцев обсуждают возможные меры в ответ на шаги и законы грузинских властей, которые, по мнению ЕС, отдаляют страну от европейской интеграции.
С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода.
Совет ЕС 27 января приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии.
При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам.
* Экстремистская организация, запрещенная в России