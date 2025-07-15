https://sputnik-georgia.ru/20250715/gruziya-ne-dopustit-ugrozy-bezvizovomu-rezhimu-s-es--deputat-294162998.html

Грузия не допустит угрозы безвизовому режиму с ЕС – депутат

Грузия не допустит угрозы безвизовому режиму с ЕС – депутат

Sputnik Грузия

ЕС направит в Тбилиси письмо с перечнем условий, которые должна выполнить Грузия 15.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-15T17:55+0400

2025-07-15T17:55+0400

2025-07-15T17:55+0400

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безвизовый режим грузии с ес под угрозой?

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Власти Грузии сделают все возможное для сохранения безвизового режима с Евросоюзом, несмотря на попытки некоторых стран использовать эту тему в качестве политического инструмента или средства давления, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Махашвили. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел ЕС во вторник сообщила, что Евросоюз рассматривает возможность приостановки безвизового режима с Грузией. По ее словам, "из-за значительного отката" уже подготовлен список лиц, против которых могут быть введены персональные санкции, включая двух судей. Что касается письма, о котором упомянула Каллас, то и здесь ничего нового нет, заявил депутата. По его словам, скорее всего, речь идет о заключении, опубликованном Еврокомиссией в декабре 2024 года, которое касалось отчета о выполнении обязательств в рамках либерализации визового режима. В документе были отмечены несколько вопросов, которые Грузия должна была выполнить. Среди прочих, по словам Махашвили, отмена закона "об иноагентах" и запрета ЛГБТ*-пропаганды, а также вопросы, связанные с Антикоррупционным бюро. Как заявила Каллас, ЕС направит в Тбилиси письмо с перечнем условий, которые должна выполнить Грузия. В противном случае, если эти требования не будут исполнены в срок, Евросоюз может приостановить безвизовый режим для Грузии. "Мы очень внимательно изучим письмо. Со стороны некоторых государств ЕС уже предпринимались немало несправедливых шагов и выдвигались несправедливые условия. Поэтому я не ожидаю, что в письме, о котором говорила Кая Каллас, будут изложены какие-либо обоснованные доказательства", – заявил Махашвили. Депутат заявил, что основа для визовой либерализации с ЕС в Грузии прочная и базируется на вопросах безопасности. Он подчеркнул готовность к диалогу, но на основе аргументов, а не давления. Власти сделают все, чтобы безвизовому режиму ничего не угрожало, несмотря на попытки некоторых стран использовать эту тему в политических целях. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее не раз заявлял, что вопрос о возможной приостановке безвизового режима с Евросоюзом используется как инструмент шантажа против грузинского народа, что является контрпродуктивным шагом. В свою очередь, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что большинство стран ЕС выступают против приостановки безвизового режима с Грузией, поскольку не хотят, чтобы простые граждане пострадали из-за действий грузинских властей. С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Совет ЕС 27 января приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, грузия - евросоюз, безвизовый режим, безвизовый режим грузии с ес под угрозой?