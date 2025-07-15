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Грузия почти вдвое нарастила импорт пшеницы из РФ до максимума с октября
Грузия почти вдвое нарастила импорт пшеницы из РФ до максимума с октября
Sputnik Грузия
Поставки российской пшеницы практически всегда были главными и постоянными для Грузии 15.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-15T12:52+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Поставки пшеницы из России в Грузию по итогам мая этого года достигли максимальных значений с октября, увеличившись за год почти вдвое, а за месяц – на 15%, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. Общий объем майского импорта Грузией российской пшеницы составил 9,2 миллиона долларов. Суммарно за первые пять месяцев этого года Москва продала Тбилиси пшеницы на 27,9 миллиона долларов, что на 14% больше, чем за такой же период годом ранее. Поставки российской пшеницы практически всегда были главными и постоянными для Грузии, однако она еще периодически закупает эту культуру в существенных объемах у Казахстана. По итогам мая 2025 года он занял в грузинском импорте второе место, продав пшеницы на почти 5 миллионов долларов, максимальных с сентября 2018 года. Это в 2,6 раза больше, чем в апреле. Кроме пшеницы из РФ в Грузию в мае этого года приезжала гречиха – на 329 тысяч долларов, овес – на 97 тысяч и ячмень – на 16 тысяч. Также, судя по данным статистики, Грузия приостановила импорт российской кукурузы: в мае импорта не было, а до этого он неравномерно снижался с локального пика в 1,2 миллиона долларов в декабре до лишь 35 тысяч долларов в апреле. При этом в прошлом мае поставки составили 1,4 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, грузия, новости, экономика, сельское хозяйство грузии, зерно
россия, грузия, новости, экономика, сельское хозяйство грузии, зерно
Грузия почти вдвое нарастила импорт пшеницы из РФ до максимума с октября
Поставки российской пшеницы практически всегда были главными и постоянными для Грузии
ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Поставки пшеницы из России в Грузию по итогам мая этого года достигли максимальных значений с октября, увеличившись за год почти вдвое, а за месяц – на 15%, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии.
Общий объем майского импорта Грузией российской пшеницы составил 9,2 миллиона долларов. Суммарно за первые пять месяцев этого года Москва продала Тбилиси пшеницы на 27,9 миллиона долларов, что на 14% больше, чем за такой же период годом ранее.
Поставки российской пшеницы практически всегда были главными и постоянными для Грузии, однако она еще периодически закупает эту культуру в существенных объемах у Казахстана.
По итогам мая 2025 года он занял в грузинском импорте второе место, продав пшеницы на почти 5 миллионов долларов, максимальных с сентября 2018 года. Это в 2,6 раза больше, чем в апреле.
Грузия закупает казахскую пшеницу нерегулярно: после 2014 года поставки идут с многомесячными перерывами – длиной почти год или больше. Последний такой перерыв длился с июня 2022 года по ноябрь 2024.
Кроме пшеницы из РФ в Грузию в мае этого года приезжала гречиха – на 329 тысяч долларов, овес – на 97 тысяч и ячмень – на 16 тысяч.
Также, судя по данным статистики, Грузия приостановила импорт российской кукурузы: в мае импорта не было, а до этого он неравномерно снижался с локального пика в 1,2 миллиона долларов в декабре до лишь 35 тысяч долларов в апреле. При этом в прошлом мае поставки составили 1,4 миллиона долларов.