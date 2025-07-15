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Латвия внесла еще 55 граждан Грузии в "черный список"
Латвия внесла еще 55 граждан Грузии в "черный список"
Sputnik Грузия
Латвия ввела в скрытый "черный список" еще 55 граждан Грузии, которые узнают об этом решении лишь непосредственно на границе 15.07.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла решение на неопределенный срок запретить еще 55 гражданам Грузии въезд на территорию Латвии. О своем решении глава МИД Латвии сообщила на своей странице в соцсети X. Как и ранее, имена лиц, включенных в список, не разглашаются. Отношения между правительством "Грузинской Мечты" и странами Балтии продолжают ухудшаться.Грузия и страны Балтии Латвия активно критикует парламентские выборы, которые прошли в Грузии осенью 2024 года, и призывает провести их заново, параллельно вводя санкции против грузинских чиновников. Ранее глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что двойные стандарты в отношении Грузии стали для прибалтийских стран вопросом национальных интересов. Литва, Латвия и Эстония первыми ввели санкции в отношении властей Грузии на фоне массовых протестов из-за отказа страны от евроинтеграции в 2024 году. В декабре 2024 года Эстония ввела санкции против 25 представителей власти Грузии, включая премьера. Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии. Латвия также ввела санкции в отношении чиновников МВД и почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Позже, в начале марта 2025 года, Эстония, Латвия и Литва расширили санкционный список в отношении грузинских чиновников, которым запретили въезд в эти страны. Эстония внесла в санкционный список 55 человек, Литва – 74, Латвия – 16. Свое решение власти прибалтийских стран объяснили репрессиями и нарушениями прав человека в Грузии. Власти Грузии решили не предпринимать ответные меры, обосновав это тем, что эти страны обладают наименьшим суверенитетом в ЕС и принимают решения вопреки собственному достоинству и по указкам извне, заявили в правительстве Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, латвия, литва, эстония, мака бочоришвили, бидзина иванишвили, политика
грузия, новости, латвия, литва, эстония, мака бочоришвили, бидзина иванишвили, политика

Латвия внесла еще 55 граждан Грузии в "черный список"

11:51 15.07.2025
© photo: Sputnik / StringerГрузинская оппозиция требует введения санкций против Иванишвили и "Грузинской мечты"
Грузинская оппозиция требует введения санкций против Иванишвили и Грузинской мечты - Sputnik Грузия, 1920, 15.07.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Латвия ввела в скрытый "черный список" еще 55 граждан Грузии, которые узнают об этом решении лишь непосредственно на границе
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла решение на неопределенный срок запретить еще 55 гражданам Грузии въезд на территорию Латвии.
О своем решении глава МИД Латвии сообщила на своей странице в соцсети X. Как и ранее, имена лиц, включенных в список, не разглашаются.

"Я приняла решение включить еще 55 граждан Грузии в список лиц, нежелательных для пребывания в Латвийской Республике, в соответствии с частью второй статьи 61 Закона об иммиграции. Запрет на въезд в Латвию для этих лиц установлен на неопределенный срок", – написала Браже.

Отношения между правительством "Грузинской Мечты" и странами Балтии продолжают ухудшаться.

Грузия и страны Балтии

Латвия активно критикует парламентские выборы, которые прошли в Грузии осенью 2024 года, и призывает провести их заново, параллельно вводя санкции против грузинских чиновников.
Ранее глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что двойные стандарты в отношении Грузии стали для прибалтийских стран вопросом национальных интересов. Литва, Латвия и Эстония первыми ввели санкции в отношении властей Грузии на фоне массовых протестов из-за отказа страны от евроинтеграции в 2024 году.
В декабре 2024 года Эстония ввела санкции против 25 представителей власти Грузии, включая премьера. Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии. Латвия также ввела санкции в отношении чиновников МВД и почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили.
Позже, в начале марта 2025 года, Эстония, Латвия и Литва расширили санкционный список в отношении грузинских чиновников, которым запретили въезд в эти страны. Эстония внесла в санкционный список 55 человек, Литва – 74, Латвия – 16.
Свое решение власти прибалтийских стран объяснили репрессиями и нарушениями прав человека в Грузии.
Власти Грузии решили не предпринимать ответные меры, обосновав это тем, что эти страны обладают наименьшим суверенитетом в ЕС и принимают решения вопреки собственному достоинству и по указкам извне, заявили в правительстве Грузии.
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