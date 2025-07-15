https://sputnik-georgia.ru/20250715/mamardashvili-ya-gorzhus-tem-chto-stal-pervym-gruzinom-sygravshim-za-liverpul-294158322.html

Мамардашвили: Я горжусь тем, что стал первым грузином, сыгравшим за "Ливерпуль"

Мамардашвили: Я горжусь тем, что стал первым грузином, сыгравшим за "Ливерпуль"

Sputnik Грузия

Вратарь сборной Грузии по футболу стал первым грузином в истории английского клуба "Ливерпуль" 15.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-15T18:51+0400

2025-07-15T18:51+0400

2025-07-15T18:51+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Новоиспеченный голкипер "Ливерпуля" Георгий Мамардашвили горд тем, что вписал свое имя в историю как первый грузин, сыгравший за действующего чемпиона Английской Премьер-лиги. Официальный сайт футбольного клуба "Ливерпуль" опубликовал интервью грузинского вратаря Георгия Мамардашвили, дебютировавшего за английский клуб в товарищеском матче против "Престона". Он не скрывал своей радости от того, что стал первым грузином в составе мерсисайдцев. По словам голкипера, носить футболку с логотипом "Ливерпуля" – большая ответственность, и он сделает все, чтобы болельщики гордились им еще больше. Для Мамардашвили переход в "Ливерпуль" – это не просто трансфер, а исполнение мечты. Молодой голкипер также рад возможности поработать вместе с одним из лучших вратарей своего времени, бразильцем Аллисоном Бекером, и планирует многому у него научиться. Один из ведущих клубов мирового футбола "Ливерпуль" приобрел Георгия Мамардашвили у "Валенсии" в 2024 году. В течение года грузинский вратарь оставался в аренде в испанской команде. Мамардашвили перешел в "Валенсию" на правах аренды в июле 2021 года. В конце того же года испанский клуб выкупил вратаря у тбилисского "Динамо". В сентябре 2022 года испанцы продлили контракт с футболистом до 30 июня 2027-го, но не смогли устоять перед предложением президента "Ливерпуля" в 2024 году и получили за Мамардашвили более чем 35 млн евро. В сборной Грузии вратарь дебютировал в сентябре 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, георгий мамардашвили, спорт, футбол