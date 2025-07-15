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Обрушение жилого дома в Тбилиси – спасательные работы велись до поздней ночи
Обрушение жилого дома в Тбилиси – спасательные работы велись до поздней ночи
Sputnik Грузия
Два человека погибли и один был ранен в результате обрушения части многоэтажного жилого дома в центре Тбилиси 15.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-15T10:41+0400
2025-07-15T10:41+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Поисково-спасательная операция по выявлению и спасению пострадавших в результате обрушения части многоэтажного жилого дома недалеко от станции метро "Вокзальная площадь" в Тбилиси завершена, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Трагедия произошла вечером в понедельник, 14 июля. В результате обрушения погибли два человека. Из-под завалов спасателям удалось извлечь живую женщину средних лет, которая была доставлена в клинику с многочисленными травмами. В поисково-спасательной операции, помимо живой силы, участвовала тяжелая техника. В МВД сообщили, что в связи обрушением начато расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". На место происшествия вскоре прибыли глава МВД Гела Геладзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе. По словам градоначальника, городские власти неоднократно встречались с жителями корпуса и предлагали им участие в программе замены жилья, что позволило бы снести здание и построить новое. Однако достичь согласия со всеми жильцами так и не удалось.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, каха каладзе, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
грузия, новости, происшествия, тбилиси, каха каладзе, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Обрушение жилого дома в Тбилиси – спасательные работы велись до поздней ночи
10:41 15.07.2025 (обновлено: 11:07 15.07.2025)
Два человека погибли и один был ранен в результате обрушения части многоэтажного жилого дома в центре Тбилиси
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Поисково-спасательная операция по выявлению и спасению пострадавших в результате обрушения части многоэтажного жилого дома недалеко от станции метро "Вокзальная площадь" в Тбилиси завершена, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Трагедия произошла вечером в понедельник, 14 июля. В результате обрушения погибли два человека. Из-под завалов спасателям удалось извлечь живую женщину средних лет, которая была доставлена в клинику с многочисленными травмами.
В поисково-спасательной операции, помимо живой силы, участвовала тяжелая техника.
В МВД сообщили, что в связи обрушением начато расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".
На место происшествия вскоре прибыли глава МВД Гела Геладзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По словам градоначальника, городские власти неоднократно встречались с жителями корпуса и предлагали им участие в программе замены жилья, что позволило бы снести здание и построить новое. Однако достичь согласия со всеми жильцами так и не удалось.