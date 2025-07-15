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Обрушение жилого дома в центре Тбилиси: кто виноват? – видео

Обрушение жилого дома в центре Тбилиси: кто виноват? – видео

Sputnik Грузия

Два человека (мужчина и женщина) погибли при обрушении части жилого дома в Тбилиси вечером 14 июля. Под обломками стены дома спасатели позже обнаружили еще... 15.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-15T16:05+0400

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Этот дом, расположенный на пересечении улиц Абастуманской и Тевдоре Мгвдели, неподалеку от метро "Вокзальная площадь", был аварийным – еще весной 2024 года очевидцы фиксировали серьезные трещины на фасаде здания.На место ЧП оперативно прибыли мэр Тбилиси Каха Каладзе и глава МВД Грузии Гела Геладзе. Спасательные работы на месте трагедии завершились поздно ночью.Как заявил мэр Тбилиси, уже год власти вели переговоры с жильцами аварийного дома о сносе здания. Им предложили квартиры в новом корпусе, который пообещали построить на месте аварийного здания под контролем мэрии.На это время жильцам предложили снять временное жилье за счет городского бюджета. Однако часть жильцов отказалась от этого и продолжала проживать в аварийном здании, тем самым демонтаж был невозможным – по закону власти должны получить согласие на снос здания от всех жильцов, проживающих в нем. Теперь после трагедии территория вокруг дома обнесена забором, как заявляют в мэрии Тбилиси, здание полностью амортизировано. Всех жильцов аварийного дома мэрия города расселила в гостинице, угроза дальнейшего обрушения сохраняется.

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