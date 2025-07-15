https://sputnik-georgia.ru/20250715/otmena-bezviza-obernetsya-dlya-es-poterey-poslednego-rychaga-davleniya-na-gruziyu--shakarashvili-294160343.html

Отмена безвиза обернется для ЕС потерей последнего рычага давления на Грузию – Шакарашвили

Отмена безвиза обернется для ЕС потерей последнего рычага давления на Грузию – Шакарашвили

Sputnik Грузия

Политик считает, что угрозы политической номенклатуры ЕС не смогут заставить грузин изменить своей вере и традициям 15.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-15T13:53+0400

2025-07-15T13:53+0400

2025-07-15T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Приостановка визовой либерализации с Евросоюзом не сломит грузинский народ, а если подобное решение все же будет принято, ЕС лишится своего последнего рычага давления, что лишь ускорит крах "навязанной евроистерии", написал член общественной организации "Единая нейтральная Грузия" Вато Шакаришвили. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел ЕС во вторник сообщила, что Евросоюз рассматривает возможность приостановки безвизового режима с Грузией. По ее словам, Брюссель фиксирует "серьезный откат" от демократии в Грузии. Кроме того, уже подготовлен список лиц, против которых могут быть введены персональные санкции, включая двух судей. Политик называет современных европейских лидеров, таких как главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, Каю Каллас и евробюрократию в целом новыми "завоевателями", подобными Джалал ад-Дину из истории Грузии. Джалал ад-Дин Мингбурну (1187–1231) был последним султаном государства Хорезмшахов. В 1226 году захватил и разорил Тбилиси, устроив в городе жестокую резню и разрушения. Для грузин Джалал ад-Дин – символ жестокого завоевателя, угрожающего их государственности и вере. Если раньше захватчики приходили с мечом и войсками, то сегодня Запад, по мнению Шакаришвили, пытается сломить Грузию иначе: заставить самих грузин разрушить свою страну, отказаться от православной веры, традиций, семьи и свободы. Латвия внесла еще 55 граждан Грузии в "черный список" >>Взамен за отказ от этих ценностей, как утверждает Шакаришвили, им обещают комфорт и привилегии. Автор убежден, что грузинский народ в большинстве своем все равно выберет верность своим ценностям и самопожертвование, как это было в прошлом. Современный Евросоюз является для Грузии таким же врагом, каким в свое время была армия Джалал ад-Дин, так как, по мнению Шакаришвили, ЕС хочет сжечь Грузию, уничтожить храмы, причем все это грузины должны сделать собственными руками ради интересов Европы. При этом он сомневается, смогут ли европейцы пойти на этот шаг. "Еще вопрос, смогут ли они действительно принять это решение, но если это произойдет, то последняя пуля их шантажа будет выпущена впустую и еще больше ускорит окончательный крах навязанной евроистерии!" – отметил он.Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе ранее не раз заявлял, что вопрос о возможной приостановке безвизового режима с Евросоюзом используется как инструмент шантажа против грузинского народа, что является контрпродуктивным шагом. Фальшивый нарратив! В партии власти резко ответили послу Великобритании в Грузии>>В свою очередь, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что большинство стран ЕС выступают против приостановки безвизового режима с Грузией, поскольку не хотят, чтобы простые граждане пострадали из-за действий грузинских властей. При этом посол отметил, что в ЕС уже несколько месяцев обсуждают возможные меры в ответ на шаги и законы грузинских властей, которые, по мнению ЕС, отдаляют страну от европейской интеграции. С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Совет ЕС 27 января приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, брюссель, тбилиси, европа, урсула фон дер ляйен, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, политика