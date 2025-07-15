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Почему граждан Украины не пускают в Грузию: ответ власти
Почему граждан Украины не пускают в Грузию: ответ власти
Sputnik Грузия
Тем, кому отказано во въезде, находятся в нормальных условиях, но у них нет никакой документации, заявил пограничник 15.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-15T23:06+0400
2025-07-15T23:06+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Грузия отказывается принимать депортированных из России граждан Украины, так как они представляют угрозу и у них нет документов, заявил замглавы пограничного контроля на пункте "Дарьял" на грузино-российской границе Лука Паташвили. Около 80 граждан Украины, в основном освободившиеся из российских тюрем, были депортированы из России через Грузию на Украину, однако в Грузию их пускать отказались. При этом он отметил, что тем, кому отказано во въезде, находятся в нормальных условиях, но у них нет никакой документации. "Речь идет примерно о 80 людях. На данном этапе их условия нормальные, и они ждут. Являются ли они гражданами Украины, не подтверждено, поскольку у них нет необходимой документации", – отметил Пааташвили. Между тем замглавы МВД Грузии пояснил, что если Украина договорится с Молдовой, то Грузия поможет вернутся гражданам на Украину. По его словам, как только будет достигнуто соглашение, Грузия обеспечит отправку находящихся у ее границ граждан. "Как нам известно и как заявляет украинская сторона, молдавская сторона выступает против пропуска этих лиц, однако переговоры с ними продолжаются. Как только будет достигнута договоренность с их стороны, Грузия берет на себя ответственность за содействие гражданам Украины, находящимся на пограничном пункте пропуска "Дарьял", в их возвращении на родину", – отметил Дарахвелидзе. Уже 15 июля западные СМИ распространили информацию, что Молдова отказалась пропускать вышеупомянутых граждан через свою территорию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, украина, грузино-российская граница
Почему граждан Украины не пускают в Грузию: ответ власти
23:06 15.07.2025 (обновлено: 23:58 15.07.2025)
Тем, кому отказано во въезде, находятся в нормальных условиях, но у них нет никакой документации, заявил пограничник
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Грузия отказывается принимать депортированных из России граждан Украины, так как они представляют угрозу и у них нет документов, заявил замглавы пограничного контроля на пункте "Дарьял" на грузино-российской границе Лука Паташвили.
Около 80 граждан Украины, в основном освободившиеся из российских тюрем, были депортированы из России через Грузию на Украину, однако в Грузию их пускать отказались.
"Эти лица и большинство из них осуждены за особо тяжкие преступления, такие как убийство, покушение на убийство, изнасилование и преступления, связанные с наркотиками, в частности, сбыт наркотиков. Соответственно, вышеупомянутые лица не имеют необходимой документации для пересечения границы, и в то же время их впуск в страну напрямую связан с угрозой того, что они совершат новые преступления", – заявил Паташвили.
При этом он отметил, что тем, кому отказано во въезде, находятся в нормальных условиях, но у них нет никакой документации.
"Речь идет примерно о 80 людях. На данном этапе их условия нормальные, и они ждут. Являются ли они гражданами Украины, не подтверждено, поскольку у них нет необходимой документации", – отметил Пааташвили.
Между тем замглавы МВД Грузии пояснил, что если Украина договорится с Молдовой, то Грузия поможет вернутся гражданам на Украину.
"В активном режиме ведутся переговоры украинской стороны с республикой Молдова, поскольку так возможно возвращение этих лиц по суше. За последнее время около 40 человек уже вернулись на Украину таким образом, однако в последнее время этот процесс несколько приостановился", – пояснил Дарахвелидзе.
По его словам, как только будет достигнуто соглашение, Грузия обеспечит отправку находящихся у ее границ граждан.
"Как нам известно и как заявляет украинская сторона, молдавская сторона выступает против пропуска этих лиц, однако переговоры с ними продолжаются. Как только будет достигнута договоренность с их стороны, Грузия берет на себя ответственность за содействие гражданам Украины, находящимся на пограничном пункте пропуска "Дарьял", в их возвращении на родину", – отметил Дарахвелидзе.
Уже 15 июля западные СМИ распространили информацию, что Молдова отказалась пропускать вышеупомянутых граждан через свою территорию.