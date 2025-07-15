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Почему граждан Украины не пускают в Грузию: ответ власти

Почему граждан Украины не пускают в Грузию: ответ власти

Sputnik Грузия

Тем, кому отказано во въезде, находятся в нормальных условиях, но у них нет никакой документации, заявил пограничник 15.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-15T23:06+0400

2025-07-15T23:06+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Грузия отказывается принимать депортированных из России граждан Украины, так как они представляют угрозу и у них нет документов, заявил замглавы пограничного контроля на пункте "Дарьял" на грузино-российской границе Лука Паташвили. Около 80 граждан Украины, в основном освободившиеся из российских тюрем, были депортированы из России через Грузию на Украину, однако в Грузию их пускать отказались. При этом он отметил, что тем, кому отказано во въезде, находятся в нормальных условиях, но у них нет никакой документации. "Речь идет примерно о 80 людях. На данном этапе их условия нормальные, и они ждут. Являются ли они гражданами Украины, не подтверждено, поскольку у них нет необходимой документации", – отметил Пааташвили. Между тем замглавы МВД Грузии пояснил, что если Украина договорится с Молдовой, то Грузия поможет вернутся гражданам на Украину. По его словам, как только будет достигнуто соглашение, Грузия обеспечит отправку находящихся у ее границ граждан. "Как нам известно и как заявляет украинская сторона, молдавская сторона выступает против пропуска этих лиц, однако переговоры с ними продолжаются. Как только будет достигнута договоренность с их стороны, Грузия берет на себя ответственность за содействие гражданам Украины, находящимся на пограничном пункте пропуска "Дарьял", в их возвращении на родину", – отметил Дарахвелидзе. Уже 15 июля западные СМИ распространили информацию, что Молдова отказалась пропускать вышеупомянутых граждан через свою территорию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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