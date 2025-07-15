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Решение проблемы аварийного жилья в Тбилиси зачастую тормозится самим населением – эксперт
Решение проблемы аварийного жилья в Тбилиси зачастую тормозится самим населением – эксперт
Sputnik Грузия
Столица Грузии в аварийном состоянии и нуждается в законодательных мерах для предотвращения дальнейших трагедий 15.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-15T14:58+0400
2025-07-15T14:58+0400
2025-07-15T14:58+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Решение проблемы ветхого и аварийного жилья в Тбилиси во многих случаях тормозится самим населением, рассказал глава "Ассоциации строителей", архитектор Ираклий Ростомашвили в эфире телеканала "Пирвели". Часть многоэтажного жилого дома обрушилась в Тбилиси недалеко от станции метро "Вокзальная площадь" вечером в понедельник, 14 июля. В результате обрушения погибли два человека, еще один с многочисленными травмами был доставлен в больницу. МВД Грузии ведет расследование произошедшего. По словам мэра Кахи Каладзе, городские власти неоднократно встречались с жителями корпуса и предлагали им участие в программе замены жилья, что позволило бы снести здание и построить новое. Однако достичь согласия со всеми жильцами так и не удалось.В качестве примера он привел здание, находящееся на улице Пиросмани в старой части города. В исторических зонах, по словам специалиста, есть ветхие здания 3-й и 4-й категорий, которые являются законной собственностью, и ни мэрия, ни инвестор не могут проводить там работы без согласия собственников. Ростомашвили настаивает на том, что необходимо провести инвентаризацию ветхих зданий и принять непопулярные, болезненные меры для снижения проблемы ветхих зданий в столице. По его словам, сегодня быть мэром – это наказание и повод, чтобы люди ненавидели тебя из-за пристроек или самовольных построек. Особенно когда общество не до конца осознает, что такое владение недвижимостью и какую ответственность оно влечет за собой.По данным мэрии Тбилиси, в столице более 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.
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грузия, новости, тбилиси, ираклий ростомашвили, каха каладзе, общество
грузия, новости, тбилиси, ираклий ростомашвили, каха каладзе, общество
Решение проблемы аварийного жилья в Тбилиси зачастую тормозится самим населением – эксперт
Столица Грузии в аварийном состоянии и нуждается в законодательных мерах для предотвращения дальнейших трагедий
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Решение проблемы ветхого и аварийного жилья в Тбилиси во многих случаях тормозится самим населением, рассказал глава "Ассоциации строителей", архитектор Ираклий Ростомашвили в эфире телеканала "Пирвели".
Часть многоэтажного жилого дома обрушилась в Тбилиси недалеко от станции метро "Вокзальная площадь" вечером в понедельник, 14 июля. В результате обрушения погибли два человека, еще один с многочисленными травмами был доставлен в больницу. МВД Грузии ведет расследование произошедшего. По словам мэра Кахи Каладзе, городские власти неоднократно встречались с жителями корпуса и предлагали им участие в программе замены жилья, что позволило бы снести здание и построить новое. Однако достичь согласия со всеми жильцами так и не удалось.
"Тбилиси – город в аварийном состоянии. Я никогда не видел такого аварийного города. Это докоммунистическое наследие, которым нужно управлять. Необходимо провести инвентаризацию, техническое обследование всех зданий. Это огромная проблема, когда население не соглашается переезжать. Нужно принять такой закон в Сакребуло (ред. горсобрание)", – сказал Ростомашвили.
В качестве примера он привел здание, находящееся на улице Пиросмани в старой части города.
"Сейчас среди хозяев квартир там может оказаться человек, который даже не живет в Грузии и ждет, когда же сорвет джекпот, когда появится кто-то, кто в обмен на однокомнатную квартиру даст ему десятикомнатную", – сказал Ростомашвили.
В исторических зонах, по словам специалиста, есть ветхие здания 3-й и 4-й категорий, которые являются законной собственностью, и ни мэрия, ни инвестор не могут проводить там работы без согласия собственников.
Ростомашвили настаивает на том, что необходимо провести инвентаризацию ветхих зданий и принять непопулярные, болезненные меры для снижения проблемы ветхих зданий в столице.
"В исторических зонах проблем больше, и мы не можем повысить коэффициент. Моя позиция заключается в том, что необходимо немедленно начать инвентаризацию. Это примерно то же самое, что и когда государство начало проводить техосмотры автомобилей: нужно делать непопулярные вещи", – сказал Ростомашвили.
По его словам, сегодня быть мэром – это наказание и повод, чтобы люди ненавидели тебя из-за пристроек или самовольных построек. Особенно когда общество не до конца осознает, что такое владение недвижимостью и какую ответственность оно влечет за собой.
По данным мэрии Тбилиси, в столице более 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.