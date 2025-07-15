https://sputnik-georgia.ru/20250715/reshenie-problemy-avariynogo-zhilya-v-tbilisi-zachastuyu-tormozitsya-samim-naseleniem--ekspert-294157272.html

Решение проблемы аварийного жилья в Тбилиси зачастую тормозится самим населением – эксперт

Решение проблемы аварийного жилья в Тбилиси зачастую тормозится самим населением – эксперт

Sputnik Грузия

Столица Грузии в аварийном состоянии и нуждается в законодательных мерах для предотвращения дальнейших трагедий 15.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-15T14:58+0400

2025-07-15T14:58+0400

2025-07-15T14:58+0400

грузия

новости

тбилиси

ираклий ростомашвили

каха каладзе

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/1e/293096407_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_403aa404facaa76d6a085878d6438895.jpg

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Решение проблемы ветхого и аварийного жилья в Тбилиси во многих случаях тормозится самим населением, рассказал глава "Ассоциации строителей", архитектор Ираклий Ростомашвили в эфире телеканала "Пирвели". Часть многоэтажного жилого дома обрушилась в Тбилиси недалеко от станции метро "Вокзальная площадь" вечером в понедельник, 14 июля. В результате обрушения погибли два человека, еще один с многочисленными травмами был доставлен в больницу. МВД Грузии ведет расследование произошедшего. По словам мэра Кахи Каладзе, городские власти неоднократно встречались с жителями корпуса и предлагали им участие в программе замены жилья, что позволило бы снести здание и построить новое. Однако достичь согласия со всеми жильцами так и не удалось.В качестве примера он привел здание, находящееся на улице Пиросмани в старой части города. В исторических зонах, по словам специалиста, есть ветхие здания 3-й и 4-й категорий, которые являются законной собственностью, и ни мэрия, ни инвестор не могут проводить там работы без согласия собственников. Ростомашвили настаивает на том, что необходимо провести инвентаризацию ветхих зданий и принять непопулярные, болезненные меры для снижения проблемы ветхих зданий в столице. По его словам, сегодня быть мэром – это наказание и повод, чтобы люди ненавидели тебя из-за пристроек или самовольных построек. Особенно когда общество не до конца осознает, что такое владение недвижимостью и какую ответственность оно влечет за собой.По данным мэрии Тбилиси, в столице более 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, ираклий ростомашвили, каха каладзе, общество