https://sputnik-georgia.ru/20250715/vneshnyaya-torgovlya-gruzii-prodolzhaet-rasti--dannye-statistiki-294154776.html
Внешняя торговля Грузии продолжает расти – данные статистики
Внешняя торговля Грузии продолжает расти – данные статистики
Sputnik Грузия
В июне 2025 года экспорт оставил 639,7 млн долларов США, что является рекордным объемом для месяца июня 15.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-15T09:01+0400
2025-07-15T09:01+0400
2025-07-15T09:01+0400
экономика
грузия
новости
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23646/10/236461019_0:100:2001:1225_1920x0_80_0_0_de55f10c2cce66e94984f68f8b828631.jpg
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне 2025 года вырос на 12,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил до 12 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 8,7 миллиарда долларов, что на 12,4% больше данных за первое полугодие 2024 года. Экспорт составил 3,2 миллиарда долларов, что на 13,7% больше по сравнению с шестью месяцами 2024 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 5,5 миллиарда долларов, что на 11,6% больше аналогичного показателя прошлого года. Внешнеторговый оборот Грузии в 2024 году вырос на 8% по сравнению с 2023 годом и составил 23,4 миллиарда доллара (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 6,6 миллиарда долларов – почти на 8% больше по сравнению с 2023 годом. В 2024 году в страну импортировали продукцию на 16,8 миллиарда долларов, что на 8,1% больше, чем в 2023 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23646/10/236461019_116:0:1883:1325_1920x0_80_0_0_8a3277ab00cae01f12be95d08a26cc5e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Внешняя торговля Грузии продолжает расти – данные статистики
В июне 2025 года экспорт оставил 639,7 млн долларов США, что является рекордным объемом для месяца июня
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне 2025 года вырос на 12,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил до 12 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 8,7 миллиарда долларов, что на 12,4% больше данных за первое полугодие 2024 года.
Экспорт составил 3,2 миллиарда долларов, что на 13,7% больше по сравнению с шестью месяцами 2024 года.
"В июне 2025 года экспорт увеличился на 10,3 % по сравнению с июнем прошлого года и составил 639,7 млн долларов США, что является рекордным объемом для месяца июня", – сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 5,5 миллиарда долларов, что на 11,6% больше аналогичного показателя прошлого года.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2024 году вырос на 8% по сравнению с 2023 годом и составил 23,4 миллиарда доллара (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 6,6 миллиарда долларов – почти на 8% больше по сравнению с 2023 годом.
В 2024 году в страну импортировали продукцию на 16,8 миллиарда долларов, что на 8,1% больше, чем в 2023 году.