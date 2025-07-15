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Внешняя торговля Грузии продолжает расти – данные статистики

Внешняя торговля Грузии продолжает расти – данные статистики

Sputnik Грузия

В июне 2025 года экспорт оставил 639,7 млн долларов США, что является рекордным объемом для месяца июня 15.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-15T09:01+0400

2025-07-15T09:01+0400

2025-07-15T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне 2025 года вырос на 12,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил до 12 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 8,7 миллиарда долларов, что на 12,4% больше данных за первое полугодие 2024 года. Экспорт составил 3,2 миллиарда долларов, что на 13,7% больше по сравнению с шестью месяцами 2024 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 5,5 миллиарда долларов, что на 11,6% больше аналогичного показателя прошлого года. Внешнеторговый оборот Грузии в 2024 году вырос на 8% по сравнению с 2023 годом и составил 23,4 миллиарда доллара (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 6,6 миллиарда долларов – почти на 8% больше по сравнению с 2023 годом. В 2024 году в страну импортировали продукцию на 16,8 миллиарда долларов, что на 8,1% больше, чем в 2023 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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