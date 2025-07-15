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Жара и ветер – какой будет погода в Грузии в ближайшие дни

Жара и ветер – какой будет погода в Грузии в ближайшие дни

Sputnik Грузия

В Тбилиси ожидаются кратковременные дожди с грозами 15.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-15T21:54+0400

2025-07-15T21:54+0400

2025-07-15T21:54+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами, местами град и порывы ветра ожидаются в Грузии 16-17 июля на фоне относительно высокой температуры, к 18 июля погода прояснится, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси ожидаются кратковременные дожди с грозами. Во время гроз – кратковременные порывы ветра. Днем температура воздуха составит +33...+35 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидаются кратковременные дожди с грозами и сильный ветер. Днем температура воздуха составит +28...+30 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) возможны кратковременные дожди с грозами и сильным ветром. Температура воздуха днем +30...+32 градуса. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) прогнозируют местами кратковременные дожди с грозами и сильным ветром. Днем температура воздуха +25...+30 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидаются местами кратковременные дожди с грозами и сильным ветром. Днем температура воздуха +22...+27 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) местами возможны кратковременные дожди с грозами и сильным ветром, местами – град. Днем температура воздуха +34...+36 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидаются кратковременные дожди с грозами и сильным ветром. Местами возможен град. Температура воздуха днем +34...+36 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети) ожидаются кратковременные дожди с грозами и сильным ветром. Местами возможен град. Температура днем +25...+30 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами будут кратковременные дожди с грозами и сильным ветром, возможен град. Температура воздуха днем составит +20...+25 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии