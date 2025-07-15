https://sputnik-georgia.ru/20250715/zhara-i-veter--kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-294166544.html
Жара и ветер – какой будет погода в Грузии в ближайшие дни
Жара и ветер – какой будет погода в Грузии в ближайшие дни
Sputnik Грузия
В Тбилиси ожидаются кратковременные дожди с грозами 15.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-15T21:54+0400
2025-07-15T21:54+0400
2025-07-15T21:54+0400
погода
грузия
новости
национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24040/74/240407461_0:336:3648:2388_1920x0_80_0_0_ddc746474d87db37999361e7dccbc398.jpg
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами, местами град и порывы ветра ожидаются в Грузии 16-17 июля на фоне относительно высокой температуры, к 18 июля погода прояснится, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси ожидаются кратковременные дожди с грозами. Во время гроз – кратковременные порывы ветра. Днем температура воздуха составит +33...+35 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидаются кратковременные дожди с грозами и сильный ветер. Днем температура воздуха составит +28...+30 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) возможны кратковременные дожди с грозами и сильным ветром. Температура воздуха днем +30...+32 градуса. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) прогнозируют местами кратковременные дожди с грозами и сильным ветром. Днем температура воздуха +25...+30 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидаются местами кратковременные дожди с грозами и сильным ветром. Днем температура воздуха +22...+27 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) местами возможны кратковременные дожди с грозами и сильным ветром, местами – град. Днем температура воздуха +34...+36 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидаются кратковременные дожди с грозами и сильным ветром. Местами возможен град. Температура воздуха днем +34...+36 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети) ожидаются кратковременные дожди с грозами и сильным ветром. Местами возможен град. Температура днем +25...+30 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами будут кратковременные дожди с грозами и сильным ветром, возможен град. Температура воздуха днем составит +20...+25 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24040/74/240407461_0:0:3648:2736_1920x0_80_0_0_680e194bcc3261edd819b69f7a533d10.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Жара и ветер – какой будет погода в Грузии в ближайшие дни
В Тбилиси ожидаются кратковременные дожди с грозами
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами, местами град и порывы ветра ожидаются в Грузии 16-17 июля на фоне относительно высокой температуры, к 18 июля погода прояснится, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В Тбилиси ожидаются кратковременные дожди с грозами. Во время гроз – кратковременные порывы ветра. Днем температура воздуха составит +33...+35 градусов.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидаются кратковременные дожди с грозами и сильный ветер. Днем температура воздуха составит +28...+30 градусов.
В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) возможны кратковременные дожди с грозами и сильным ветром. Температура воздуха днем +30...+32 градуса.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) прогнозируют местами кратковременные дожди с грозами и сильным ветром. Днем температура воздуха +25...+30 градусов.
В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидаются местами кратковременные дожди с грозами и сильным ветром. Днем температура воздуха +22...+27 градусов.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) местами возможны кратковременные дожди с грозами и сильным ветром, местами – град. Днем температура воздуха +34...+36 градусов.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидаются кратковременные дожди с грозами и сильным ветром. Местами возможен град. Температура воздуха днем +34...+36 градусов.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети) ожидаются кратковременные дожди с грозами и сильным ветром. Местами возможен град. Температура днем +25...+30 градусов.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами будут кратковременные дожди с грозами и сильным ветром, возможен град. Температура воздуха днем составит +20...+25 градусов.