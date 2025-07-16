https://sputnik-georgia.ru/20250716/anakliya-vstrechaet-studentov-so-vsey-gruzii-na-poberezhe-chernogo-morya-otkrylsya-lager-294171886.html

Анаклия встречает студентов со всей Грузии: на побережье Черного моря открылся лагерь

Анаклия встречает студентов со всей Грузии: на побережье Черного моря открылся лагерь

Sputnik Грузия

Лагерь организован для расширения доступа молодежи к активному отдыху, укрепления социальной интеграции и продвижения здорового образа жизни 16.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-16T13:54+0400

2025-07-16T13:54+0400

2025-07-16T13:54+0400

общество

грузия

новости

анаклия

черное море

гиви миканадзе

министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе открыл молодежный лагерь в курортном поселке Анаклия на побережье Черного моря, где до конца лета смогут отдохнуть более 3 тысяч студентов из разных вузов страны, сообщили в пресс-службе ведомства. В 2025 году молодежный лагерь в Анаклия примет до 3 тысяч молодых людей. В каждом потоке будут участвовать 240 студентов в возрасте от 18 до 25 лет. Программа лагеря рассчитана на пять дней. В составе первого потока лагерь посетили студенты Технического университета Грузии. "Поздравляю с открытием этого замечательного лагеря. Хочу выразить глубочайшее уважение каждому студенту, ведь вы – будущее Грузии, вы – завтрашний день этой страны. Уверен, что дни, которые вы проведете здесь, станут для вас незабываемыми", – заявил Миканадзе. В ближайшее время еще один молодежный лагерь откроется в Раче (Шаори). Открытие лагеря в Анаклия прошло в формате диалога, где студенты смогли лично задать вопросы министру и получить ответы. Миканадзе отметил, что поддержка и продвижение молодежи являются одним из главных приоритетов ведомства, и в ближайшем будущем планируется реализация ряда масштабных инициатив в этой сфере.Цель лагеря – расширение доступа молодежи к активному отдыху, социальная интеграция, популяризация здорового образа жизни. В течение пяти дней молодые люди имеют возможность участвовать в образовательных, спортивных и познавательных мероприятиях. Также в рамках лагеря для молодежи проводятся тренинги по различным темам. Перед открытием лагеря до 200 отобранных молодых людей прошли обучение навыкам эффективного лидерства. Их познакомили с принципами работы молодежных лагерей и программой, которая соответствует интересам участников. После обучения лучшие лидеры (вожатые) будут трудоустроены в летних лагерях "Шаори" и "Анаклия". Ежегодно в молодежных лагерях работу получают до 250 вожатых. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, анаклия, черное море, гиви миканадзе, министерство образования и науки грузии