https://sputnik-georgia.ru/20250716/bezviz-pod-ugrozoy-gruziya-otvergaet-shantazh-no-gotova-k-dialogu-s-es-294172904.html

Безвиз под угрозой? Грузия отвергает шантаж, но готова к диалогу с ЕС

Безвиз под угрозой? Грузия отвергает шантаж, но готова к диалогу с ЕС

Sputnik Грузия

В правящей партии Грузии считают, что приостановка безвиза противоречит интересам ЕС и лишь вредит самим европейцам 16.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-16T15:51+0400

2025-07-16T15:51+0400

2025-07-16T15:51+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Власти Грузии готовы сотрудничать как с партнерами, поддерживающими страну, так и с критически настроенными силами, несмотря на опасения, что европейские институты могут использоваться для давления на Тбилиси и продолжения политики угроз и шантажа, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Махашвили. После встречи глав МИД ЕС в Брюсселе верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что Грузия получила письмо с рекомендациями и должна выполнить их до конца августа. Речь идет о рекомендациях, изложенных в докладе о механизме приостановки безвизового режима для Грузии. Если условия не будут выполнены, то, по словам Каллас, это повлечет за собой последствия, чтобы показать обществу, что "правительство страны не идет европейским путем и не воспринимает всерьез статус кандидата". Главы МИД стран-членов ЕС не смогли принять никакого решения по Грузии, так как руководители отдельных стран проявили очень прагматичный подход, заявил в свою очередь другой депутат от правящей партии Тенгиз Шарманашвили. "Они понимают, что подобного рода разрыв отношений с Грузией не соответствует интересам самой Европы. Но самое печальное то, что каждый наш шаг и каждое наше достижение потом используют против нас", – считает Шарманашвили. Еще перед встречей министров иностранных дел ЕС Каллас сообщила, что Евросоюз рассматривает возможность приостановки безвизового режима с Грузией. По ее словам, "из-за значительного отката демократии" подготовлен список лиц, против которых могут быть введены персональные санкции, включая двух судей. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе неоднократно комментировал возможную приостановку безвизового режима с ЕС, называя это инструментом шантажа в отношении грузинского народа и подчеркивая, что такой шаг является контрпродуктивным.В свою очередь, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что большинство стран ЕС выступают против приостановки безвизового режима с Грузией, поскольку не хотят, чтобы простые граждане пострадали из-за действий грузинских властей. При этом посол отметил, что в ЕС уже несколько месяцев обсуждают возможные меры в ответ на шаги и законы грузинских властей, которые, по мнению ЕС, отдаляют страну от европейской интеграции. С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Совет ЕС 27 января приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, брюссель, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз