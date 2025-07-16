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Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержанному грозит бессрочное заключение
Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержанному грозит бессрочное заключение
Sputnik Грузия
В качестве вещественных доказательств сотрудники полиции изъяли 439 таблеток наркотического средства "Субутекс" 16.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-16T11:58+0400
2025-07-16T11:58+0400
2025-07-16T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Гражданин Грузии задержан полицией в Тбилиси по обвинению в попытке приобретения и хранения наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Задержанному 47 лет. В случае обвинительного приговора ему грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное тюремное заключение. В качестве вещественных доказательств сотрудники полиции изъяли 439 таблеток наркотического средства "Субутекс" (Subutex). В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков. Кроме того, введено принудительное (обязательное) лечение для совершивших наркопреступления. Суд в Грузии имеет право назначить принудительное лечение от наркомании на основании заключения комиссии наркологов на срок до двух лет лицам, совершившим преступления, связанные с наркотиками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, наркопреступления в грузии
грузия, происшествия, новости, тбилиси, наркопреступления в грузии
Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержанному грозит бессрочное заключение
В качестве вещественных доказательств сотрудники полиции изъяли 439 таблеток наркотического средства "Субутекс"
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Гражданин Грузии задержан полицией в Тбилиси по обвинению в попытке приобретения и хранения наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Задержанному 47 лет. В случае обвинительного приговора ему грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное тюремное заключение.
В качестве вещественных доказательств сотрудники полиции изъяли 439 таблеток наркотического средства "Субутекс" (Subutex).
В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков.
Кроме того, введено принудительное (обязательное) лечение для совершивших наркопреступления.
Суд в Грузии имеет право назначить принудительное лечение от наркомании на основании заключения комиссии наркологов на срок до двух лет лицам, совершившим преступления, связанные с наркотиками.