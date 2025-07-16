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Что мы едим? Незаконное предприятие по производству молока выявили в Тбилиси

Что мы едим? Незаконное предприятие по производству молока выявили в Тбилиси

Sputnik Грузия

Компания оштрафована, и ей приостановили деятельность, отмечают в ведомстве 16.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-16T18:08+0400

2025-07-16T18:08+0400

2025-07-16T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Незаконное предприятие по производству молочной продукции с нарушением санитарных норм выявили в Тбилиси инспекторы Национального агентства продовольствия в ходе госконтроля, говорится в сообщении Агентства. По информации ведомства, компания оштрафована, и ей приостановили деятельность. В ходе проверки выяснилось, что компания "Сандо" осуществляла свою деятельность без регистрации в Реестре экономической деятельности и соответствующего признания со стороны Национального агентства продовольствия. Кроме того, выявлено, что при производстве продукции были нарушены санитарно-гигиенические нормы и установленные требования безопасности продовольствия. Инспекторы агентства изъяли и опечатали 419 банок мацони, более 10 килограммов сыра, 35 упаковок молока (одна упаковка – 1 литр) и 110 литров молока. Группы инспектирования Агентства продовольствия активно проводят проверки по всей стране для выявления незарегистрированных предприятий по переработке молока. В этом году было проведено 3580 государственных проверок предприятий, занимающихся производством и переработкой молока. Агентство выявило 32 незарегистрированных предприятия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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