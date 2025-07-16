https://sputnik-georgia.ru/20250716/chto-proiskhodit-na-rynke-nedvizhimosti-tbilisi--novye-dannye-294152176.html

Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси – новые данные

Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси – новые данные

Sputnik Грузия

В Тбилиси за пять месяцев 2025 года продано 15,9 тысячи квартир стоимостью 1,2 миллиарда долларов 16.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-16T10:52+0400

2025-07-16T10:52+0400

2025-07-16T10:52+0400

грузия

экономика

новости

тбилиси

недвижимость

недвижимость в тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/0f/279595899_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_3ae870bfbf241eb42c8ca466eed07423.jpg

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в январе-мае 2025 года не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. Аналитики провели опрос системных застройщиков в июне 2025 года, охватив более 135 жилых проектов в Тбилиси (в общей сложности около 45% первичного рынка). Исследование показало, что 77% квартир, проданных за последние пять месяцев, были проданы гражданам Грузии. Среди иностранцев наибольшее количество квартир в Тбилиси приобрели граждане Израиля (11%) и России (2%). В Тбилиси за пять месяцев 2025 года продано 15,9 тысячи квартир стоимостью 1,2 миллиарда долларов (+2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года). В мае 2025 года средняя цена квадратного метра на первичном рынке снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 1 331 доллар. Кроме того, в новых проектах на вторичном рынке (которые строились по разрешениям, выданным с 2013 года) цена снизилась на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 1 253 доллара. Согласно исследованию рынка, в мае ежемесячная арендная плата за квартиру средней площади (50-60 кв. м) в Тбилиси снизилась незначительно, на 2%, до 9,3 доллара за квадратный метр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, тбилиси, недвижимость, недвижимость в тбилиси