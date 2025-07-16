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Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси – новые данные
Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси – новые данные
Sputnik Грузия
В Тбилиси за пять месяцев 2025 года продано 15,9 тысячи квартир стоимостью 1,2 миллиарда долларов 16.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-16T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в январе-мае 2025 года не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. Аналитики провели опрос системных застройщиков в июне 2025 года, охватив более 135 жилых проектов в Тбилиси (в общей сложности около 45% первичного рынка). Исследование показало, что 77% квартир, проданных за последние пять месяцев, были проданы гражданам Грузии. Среди иностранцев наибольшее количество квартир в Тбилиси приобрели граждане Израиля (11%) и России (2%). В Тбилиси за пять месяцев 2025 года продано 15,9 тысячи квартир стоимостью 1,2 миллиарда долларов (+2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года). В мае 2025 года средняя цена квадратного метра на первичном рынке снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 1 331 доллар. Кроме того, в новых проектах на вторичном рынке (которые строились по разрешениям, выданным с 2013 года) цена снизилась на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 1 253 доллара. Согласно исследованию рынка, в мае ежемесячная арендная плата за квартиру средней площади (50-60 кв. м) в Тбилиси снизилась незначительно, на 2%, до 9,3 доллара за квадратный метр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, тбилиси, недвижимость, недвижимость в тбилиси
грузия, экономика, новости, тбилиси, недвижимость, недвижимость в тбилиси
Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси – новые данные
В Тбилиси за пять месяцев 2025 года продано 15,9 тысячи квартир стоимостью 1,2 миллиарда долларов
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в январе-мае 2025 года не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart.
Аналитики провели опрос системных застройщиков в июне 2025 года, охватив более 135 жилых проектов в Тбилиси (в общей сложности около 45% первичного рынка). Исследование показало, что 77% квартир, проданных за последние пять месяцев, были проданы гражданам Грузии. Среди иностранцев наибольшее количество квартир в Тбилиси приобрели граждане Израиля (11%) и России (2%).
В Тбилиси за пять месяцев 2025 года продано 15,9 тысячи квартир стоимостью 1,2 миллиарда долларов (+2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года).
Что касается данных лишь за май, то в грузинской столице продано 3,3 тысячи квартир, на 4,3% больше, чем в мае прошлого года. Продажи на вторичном рынке выросли на 6,5%, а на первичном – на 2,2%. Рост связан с единовременным эффектом от запоздалой регистрации проданных ранее квартир в нескольких проектах.
В мае 2025 года средняя цена квадратного метра на первичном рынке снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 1 331 доллар. Кроме того, в новых проектах на вторичном рынке (которые строились по разрешениям, выданным с 2013 года) цена снизилась на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 1 253 доллара.
Согласно исследованию рынка, в мае ежемесячная арендная плата за квартиру средней площади (50-60 кв. м) в Тбилиси снизилась незначительно, на 2%, до 9,3 доллара за квадратный метр.