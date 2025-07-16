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Двум гражданкам Украины грозит бессрочное заключение за торговлю наркотиками в Грузии
Двум гражданкам Украины грозит бессрочное заключение за торговлю наркотиками в Грузии
Sputnik Грузия
В ходе обыска домов задержанных полицейские изъяли наркотические средства кокаин и метадон в особо крупном размере 16.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-16T17:29+0400
2025-07-16T17:29+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Две гражданки Украины задержаны полицией Имерети по обвинению в торговле кокаином и метадоном в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Задержанным 20 и 30 лет. Женщины обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, а также в содействии незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере. Им грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. В ходе обыска домов задержанных полицейские изъяли наркотические средства кокаин и метадон в особо крупном размере в качестве вещественных доказательств. Изъяты также материалы, необходимые для упаковки наркотических средств: скотч, полиэтиленовые пакеты и электронные весы. В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, имерети, украина, наркотики, наркопреступления в грузии
грузия, новости, происшествия, имерети, украина, наркотики, наркопреступления в грузии
Двум гражданкам Украины грозит бессрочное заключение за торговлю наркотиками в Грузии
В ходе обыска домов задержанных полицейские изъяли наркотические средства кокаин и метадон в особо крупном размере
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Две гражданки Украины задержаны полицией Имерети по обвинению в торговле кокаином и метадоном в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Задержанным 20 и 30 лет. Женщины обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, а также в содействии незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере.
Им грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.
В ходе обыска домов задержанных полицейские изъяли наркотические средства кокаин и метадон в особо крупном размере в качестве вещественных доказательств.
Изъяты также материалы, необходимые для упаковки наркотических средств: скотч, полиэтиленовые пакеты и электронные весы.
В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков.