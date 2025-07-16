https://sputnik-georgia.ru/20250716/fk-iberiya-1999-ne-proshel-kvalifikatsiyu-ligi-chempionov-i-peremestilsya-v-ligu-konferentsiy-294172258.html

ФК "Иберия 1999" не прошел квалификацию Лиги чемпионов и переместился в Лигу конференций

ФК "Иберия 1999" не прошел квалификацию Лиги чемпионов и переместился в Лигу конференций

Sputnik Грузия

Матчи второго отборочного раунда Лиги конференций назначены на 24 и 31 июля 16.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-16T14:52+0400

2025-07-16T14:52+0400

2025-07-16T14:52+0400

спорт

грузия

новости

уефа

швеция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/10/294172082_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b305986e66387edcf59d036a5c724615.jpg

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Чемпион Грузии футбольный клуб "Иберия 1999" после второго проигрыша шведскому "Мальме" выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА и теперь продолжит выступление во втором квалификационном раунде Лиги конференций, где встретится с эстонской "Левадией". В отборочном раунде Лиги чемпионов "Иберия" посетила шведский "Мальме" в матче-реванше и уступила со счетом 1:3. Чемпион Швеции выиграл первый матч в Тбилиси неделю назад с таким же счетом – 3:1. Первый тайм прошел под лидерством чемпиона Грузии, преимущество которого не смогло выразиться в голах. К перерыву счет на табло был равным – 0:0. Второй тайм сложился для "Иберии" гораздо хуже, и команда пропустила гол в свои ворота уже на 55-й минуте. Еще через пять минут капитан "Мальме" Понтус Янссон увеличил преимущество хозяев – 2:0. На 62-й минуте арбитр удалил с поля капитана тбилисцев Гизи Мамагеишвили за грубость, и исход встречи был предрешен. В последние минуты команды обменялись голами: на 89-й минуте отличился Таха Али, а на 90+3-й минуте гол престижа забил Амиран Дзагания. Матчи второго отборочного раунда Лиги конференций пройдут 24 и 31 июля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

швеция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, уефа, швеция