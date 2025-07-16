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Грузинские сайты по продаже билетов уличили в нарушении прав потребителей
Грузинские сайты по продаже билетов уличили в нарушении прав потребителей
Sputnik Грузия
Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу в Грузии с 1 июня 2022 года и направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом... 16.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-16T20:00+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Онлайн-платформы tkt.ge и biletebi.ge, занимающиеся продажей билетов на культурные, спортивные и другие мероприятия, не возвращали своим потребителям полную сумму в случае отмены или переноса оплаченных ими мероприятий, чем нарушали их права, сообщили в Национальном агентстве конкуренции и защиты прав потребителей (GCCA). Агентство предписало компаниям Tineti Ltd и El.Biletebi Ltd в течение месяца восстановить права потребителей, полностью вернув им деньги, и привести свою торговую политику в соответствие с требованиями законодательства. В ходе исследования было установлено, что при отмене конкретного мероприятия пользователи получали возврат только стоимости билета за вычетом сборов за услуги платформы. В Агентстве пояснили, что потребитель не должен понести ущерб в случае отмены или переноса мероприятия, произошедшего вне его контроля. В частности, если мероприятие было отменено по инициативе организатора, организатор нарушил обязательство, предусмотренное договором. Соответственно, согласно позиции GCCA, потребители, которые приобрели билеты на сайтах www.biletebi.ge и www.tkt.ge, в случае отмены/переноса мероприятия должны получить полную стоимость билета, включая сбор за обслуживание сайта. Данное решение было принято на основании как законодательства Грузии, так и соответствующих директив ЕС и международной практики. Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу в Грузии с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, общество
грузия, новости, экономика, общество
Грузинские сайты по продаже билетов уличили в нарушении прав потребителей
Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу в Грузии с 1 июня 2022 года и направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Онлайн-платформы tkt.ge и biletebi.ge, занимающиеся продажей билетов на культурные, спортивные и другие мероприятия, не возвращали своим потребителям полную сумму в случае отмены или переноса оплаченных ими мероприятий, чем нарушали их права, сообщили в Национальном агентстве конкуренции и защиты прав потребителей (GCCA).
Агентство предписало
компаниям Tineti Ltd и El.Biletebi Ltd в течение месяца восстановить права потребителей, полностью вернув им деньги, и привести свою торговую политику в соответствие с требованиями законодательства.
В ходе исследования было установлено, что при отмене конкретного мероприятия пользователи получали возврат только стоимости билета за вычетом сборов за услуги платформы.
"Учитывая, что общая оплата производится на одной платформе, в рамках одной транзакции – оба действия взаимосвязаны, и рассмотрение их по отдельности является нарушением баланса отношений бизнес-потребителя, поскольку, если клиент не оплатит сервисный сбор, он не сможет приобрести билет и, соответственно, посетить мероприятие", – отмечено в сообщении.
В Агентстве пояснили, что потребитель не должен понести ущерб в случае отмены или переноса мероприятия, произошедшего вне его контроля. В частности, если мероприятие было отменено по инициативе организатора, организатор нарушил обязательство, предусмотренное договором.
Соответственно, согласно позиции GCCA, потребители, которые приобрели билеты на сайтах www.biletebi.ge и www.tkt.ge, в случае отмены/переноса мероприятия должны получить полную стоимость билета, включая сбор за обслуживание сайта.
Данное решение было принято на основании как законодательства Грузии, так и соответствующих директив ЕС и международной практики.
Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу в Грузии с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара.