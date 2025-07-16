https://sputnik-georgia.ru/20250716/gruziyu-predupredili-o-vozmozhnoy-otmene-bezviza---trebovaniya-i-reaktsii-294177967.html

Грузию предупредили о возможной отмене безвиза – требования и реакции

Грузию предупредили о возможной отмене безвиза – требования и реакции

Sputnik Грузия

Целью шантажа является ухудшение ситуации в стране и последующая смена власти, утверждает политик 16.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-16T17:19+0400

2025-07-16T17:19+0400

2025-07-16T17:45+0400

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антикоррупционное бюро

безвизовый режим грузии с ес под угрозой?

безвизовый режим

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Это не что иное, как попытка шантажа перед выборами – так в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" оценили новые условия Еврокомиссии для сохранения безвизового режима с ЕС для граждан Грузии. Еврокомиссия по вопросам миграции отправила в МИД Грузии письмо, в котором попросила предоставить информацию о выполнении последних условий для сохранения безвизового режима, среди которых отмена закона об "иноагентах" и запрет пропаганды ЛГБТ*. По его словам, условия Еврокомиссии – прямой шантаж. "Нам говорят, что с Арменией, Азербайджаном, Россией, Китаем и Турцией, у которых нет свободного визового режима с Евросоюзом, со всеми нужно ввести визовый режим. Стране говорят: закройтесь, окажитесь в блокаде", – сказал Кадагишвили. По его словам, целью шантажа является ухудшение ситуации в стране и последующая смена власти. По его словам, граждане третьих стран, въезжая без виз в Грузию, не смогут проникнуть в ЕС нелегально, поскольку им для въезда в ЕС нужна виза и они должны пройти все процедуры для ее получения в посольствах ЕС."У Грузии нет прямой корреляции с проникновением в Европу через Грузию. У нас нет сухопутной границы с Европой, чтобы как-то их переход или просачивание произошли. Такого нет. Но нам говорят, чтобы мы закрыли страну, не развивались и не имели свободного передвижения", – пояснил Кадагишвили. Что написано в письме В письме отмечено, что в отчете Комиссии за 2024 год подчеркиваются серьезные нарушения основных прав и свобод в Грузии, в том числе в отношении нарушений принципа недискриминации, что противоречит соответствующим европейским и международным стандартам. Отдельная рекомендация была сосредоточена на внесении поправок в закон об Антикоррупционном бюро для учета ключевых рекомендаций Венецианской комиссии, особенно тех, которые касаются эффективной независимости, политической нейтральности и функций Антикоррупционного бюро. Комиссия просит МИД Грузии предоставить Комиссии обновленную информацию о выполнении этих рекомендаций и, если это еще не сделано, принять соответствующие меры для решения вопросов. На основании этой оценки, в случае сохраняющегося несоблюдения, Комиссия может принять соответствующие меры, в частности, активировав механизм приостановления действия виз. Грузия и безвиз С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Первое решение по безвизовому режиму для Грузии Совет ЕС принял 27 января этого года и приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам. Процедура приостановки В мае 2025 года Европейский совет и Европарламент договорились о причинах, которые могут стать основанием для активации механизма приостановки безвизового режима с ЕС. Среди них названы: Эти новые основания будут дополнением к уже существующим причинам приостановки безвизового режима, таким как увеличение количества просителей убежища из определенных стран с низким уровнем одобрения заявлений, рост числа граждан третьих стран, которым отказывают во въезде, или тех, кто нарушает сроки пребывания в ЕС. Голосование Приостановление безвизового движения может быть запрошено любым государством-членом Европейского союза или Европейской комиссией. Соответственно, Европейская комиссия самостоятельно или на основании уведомления государства-члена ЕС обращается к Европейскому парламенту и Совету министров и представляет отчет, подтверждающий нарушение любого из оснований для приостановления безвизового режима. После этого Совет министров Евросоюза обсуждает вопрос и при поддержке как минимум 14 из 27 государств-членов Евросоюза временно приостанавливает безвизовый режим с конкретным государством на 9 месяцев. Если данные обстоятельства не будут устранены в течение 18 месяцев, после этого Совет министров Евросоюза может простым большинством (при поддержке не менее 14 стран) полностью прекратить безвизовый режим с конкретной страной. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, армения, европа, ираклий кадагишвили, еврокомиссия, антикоррупционное бюро, безвизовый режим грузии с ес под угрозой?, безвизовый режим, ес отменил визы для грузии