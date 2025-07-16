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Грузию предупредили о возможной отмене безвиза – требования и реакции
Грузию предупредили о возможной отмене безвиза – требования и реакции
Sputnik Грузия
Целью шантажа является ухудшение ситуации в стране и последующая смена власти, утверждает политик 16.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-16T17:19+0400
2025-07-16T17:19+0400
2025-07-16T17:45+0400
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безвизовый режим грузии с ес под угрозой?
безвизовый режим
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Это не что иное, как попытка шантажа перед выборами – так в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" оценили новые условия Еврокомиссии для сохранения безвизового режима с ЕС для граждан Грузии. Еврокомиссия по вопросам миграции отправила в МИД Грузии письмо, в котором попросила предоставить информацию о выполнении последних условий для сохранения безвизового режима, среди которых отмена закона об "иноагентах" и запрет пропаганды ЛГБТ*. По его словам, условия Еврокомиссии – прямой шантаж. "Нам говорят, что с Арменией, Азербайджаном, Россией, Китаем и Турцией, у которых нет свободного визового режима с Евросоюзом, со всеми нужно ввести визовый режим. Стране говорят: закройтесь, окажитесь в блокаде", – сказал Кадагишвили. По его словам, целью шантажа является ухудшение ситуации в стране и последующая смена власти. По его словам, граждане третьих стран, въезжая без виз в Грузию, не смогут проникнуть в ЕС нелегально, поскольку им для въезда в ЕС нужна виза и они должны пройти все процедуры для ее получения в посольствах ЕС."У Грузии нет прямой корреляции с проникновением в Европу через Грузию. У нас нет сухопутной границы с Европой, чтобы как-то их переход или просачивание произошли. Такого нет. Но нам говорят, чтобы мы закрыли страну, не развивались и не имели свободного передвижения", – пояснил Кадагишвили. Что написано в письме В письме отмечено, что в отчете Комиссии за 2024 год подчеркиваются серьезные нарушения основных прав и свобод в Грузии, в том числе в отношении нарушений принципа недискриминации, что противоречит соответствующим европейским и международным стандартам. Отдельная рекомендация была сосредоточена на внесении поправок в закон об Антикоррупционном бюро для учета ключевых рекомендаций Венецианской комиссии, особенно тех, которые касаются эффективной независимости, политической нейтральности и функций Антикоррупционного бюро. Комиссия просит МИД Грузии предоставить Комиссии обновленную информацию о выполнении этих рекомендаций и, если это еще не сделано, принять соответствующие меры для решения вопросов. На основании этой оценки, в случае сохраняющегося несоблюдения, Комиссия может принять соответствующие меры, в частности, активировав механизм приостановления действия виз. Грузия и безвиз С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Первое решение по безвизовому режиму для Грузии Совет ЕС принял 27 января этого года и приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам. Процедура приостановки В мае 2025 года Европейский совет и Европарламент договорились о причинах, которые могут стать основанием для активации механизма приостановки безвизового режима с ЕС. Среди них названы: Эти новые основания будут дополнением к уже существующим причинам приостановки безвизового режима, таким как увеличение количества просителей убежища из определенных стран с низким уровнем одобрения заявлений, рост числа граждан третьих стран, которым отказывают во въезде, или тех, кто нарушает сроки пребывания в ЕС. Голосование Приостановление безвизового движения может быть запрошено любым государством-членом Европейского союза или Европейской комиссией. Соответственно, Европейская комиссия самостоятельно или на основании уведомления государства-члена ЕС обращается к Европейскому парламенту и Совету министров и представляет отчет, подтверждающий нарушение любого из оснований для приостановления безвизового режима. После этого Совет министров Евросоюза обсуждает вопрос и при поддержке как минимум 14 из 27 государств-членов Евросоюза временно приостанавливает безвизовый режим с конкретным государством на 9 месяцев. Если данные обстоятельства не будут устранены в течение 18 месяцев, после этого Совет министров Евросоюза может простым большинством (при поддержке не менее 14 стран) полностью прекратить безвизовый режим с конкретной страной. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, армения, европа, ираклий кадагишвили, еврокомиссия, антикоррупционное бюро, безвизовый режим грузии с ес под угрозой?, безвизовый режим, ес отменил визы для грузии
новости, грузия, общество, армения, европа, ираклий кадагишвили, еврокомиссия, антикоррупционное бюро, безвизовый режим грузии с ес под угрозой?, безвизовый режим, ес отменил визы для грузии
Грузию предупредили о возможной отмене безвиза – требования и реакции
17:19 16.07.2025 (обновлено: 17:45 16.07.2025)
Целью шантажа является ухудшение ситуации в стране и последующая смена власти, утверждает политик
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Это не что иное, как попытка шантажа перед выборами – так в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" оценили новые условия Еврокомиссии для сохранения безвизового режима с ЕС для граждан Грузии.
Еврокомиссия по вопросам миграции отправила в МИД Грузии письмо, в котором попросила предоставить информацию о выполнении последних условий для сохранения безвизового режима, среди которых отмена закона об "иноагентах" и запрет пропаганды ЛГБТ*.
"Отмена безвизового режима не будет такой простой. Этот вопрос снова используется в качестве политического инструмента шантажа перед выборами в органы местного самоуправления", – заявил член "Грузинской мечты" Ираклий Кадагишвили.
По его словам, условия Еврокомиссии – прямой шантаж. "Нам говорят, что с Арменией, Азербайджаном, Россией, Китаем и Турцией, у которых нет свободного визового режима с Евросоюзом, со всеми нужно ввести визовый режим. Стране говорят: закройтесь, окажитесь в блокаде", – сказал Кадагишвили.
По его словам, целью шантажа является ухудшение ситуации в стране и последующая смена власти.
"Если будут бедность и нищета, экономика не будет развиваться. Естественно, в таких условиях легко развивать революционные события. С нами говорят языком шантажа. И где справедливость?" – сказал Кадагишвили.
По его словам, граждане третьих стран, въезжая без виз в Грузию, не смогут проникнуть в ЕС нелегально, поскольку им для въезда в ЕС нужна виза и они должны пройти все процедуры для ее получения в посольствах ЕС.
"У Грузии нет прямой корреляции с проникновением в Европу через Грузию. У нас нет сухопутной границы с Европой, чтобы как-то их переход или просачивание произошли. Такого нет. Но нам говорят, чтобы мы закрыли страну, не развивались и не имели свободного передвижения", – пояснил Кадагишвили.
В письме отмечено, что в отчете Комиссии за 2024 год подчеркиваются серьезные нарушения основных прав и свобод в Грузии, в том числе в отношении нарушений принципа недискриминации, что противоречит соответствующим европейским и международным стандартам.
В связи с этим Комиссия выпустила ряд рекомендаций. К ним относятся требования к грузинским властям отменить закон "О прозрачности иностранного влияния" и законодательный пакет "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", а также внести поправки в национальную стратегию и план действий в области прав человека, чтобы обеспечить полное соблюдение прав ЛГБТИК+ лиц.
Отдельная рекомендация была сосредоточена на внесении поправок в закон об Антикоррупционном бюро для учета ключевых рекомендаций Венецианской комиссии, особенно тех, которые касаются эффективной независимости, политической нейтральности и функций Антикоррупционного бюро.
Комиссия просит МИД Грузии предоставить Комиссии обновленную информацию о выполнении этих рекомендаций и, если это еще не сделано, принять соответствующие меры для решения вопросов.
Комиссия оценит соблюдение рекомендаций в контексте следующего отчета о механизме приостановления действия виз.
На основании этой оценки, в случае сохраняющегося несоблюдения, Комиссия может принять соответствующие меры, в частности, активировав механизм приостановления действия виз.
С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода.
Вопрос о возможном лишении Грузии этой привилегии поднимался за последние годы несколько раз. Причины были разные, в том числе среди требований было требование ужесточения визового режима для граждан третьих стран, а также большое число граждан Грузии, просящих убежища.
Первое решение по безвизовому режиму для Грузии Совет ЕС принял 27 января этого года и приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии.
При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам.
В мае 2025 года Европейский совет и Европарламент договорились о причинах, которые могут стать основанием для активации механизма приостановки безвизового режима с ЕС. Среди них названы:
Несоответствие визовой политики третьей страны визовой политике ЕС, особенно в случае, если географическая близость этой страны к ЕС может способствовать увеличению потока неавторизованных граждан из третьих стран в ЕС;
Программа предоставления гражданства инвесторам, в рамках которой гражданство получают лица, не имеющие реальной связи с данной страной, на основании заранее установленных платежей или инвестиций;
Гибридные угрозы, недостатки в документах и процедурах безопасности, а также пробелы в законодательстве;
Ухудшение внешнеполитических отношений с третьей страной, особенно в случаях, касающихся прав человека, основных свобод и серьёзных нарушений Устава ООН.
Эти новые основания будут дополнением к уже существующим причинам приостановки безвизового режима, таким как увеличение количества просителей убежища из определенных стран с низким уровнем одобрения заявлений, рост числа граждан третьих стран, которым отказывают во въезде, или тех, кто нарушает сроки пребывания в ЕС.
Приостановление безвизового движения может быть запрошено любым государством-членом Европейского союза или Европейской комиссией.
Соответственно, Европейская комиссия самостоятельно или на основании уведомления государства-члена ЕС обращается к Европейскому парламенту и Совету министров и представляет отчет, подтверждающий нарушение любого из оснований для приостановления безвизового режима.
После этого Совет министров Евросоюза обсуждает вопрос и при поддержке как минимум 14 из 27 государств-членов Евросоюза временно приостанавливает безвизовый режим с конкретным государством на 9 месяцев.
После приостановки безвизового режима в течение этого 9-месячного периода Еврокомиссия продолжает диалог с конкретной страной с целью устранения обстоятельств, из-за которых был активирован механизм приостановки. Если страна их не исправит, то ЕК может продлить приостановку безвизового режима еще на 18 месяцев.
Если данные обстоятельства не будут устранены в течение 18 месяцев, после этого Совет министров Евросоюза может простым большинством (при поддержке не менее 14 стран) полностью прекратить безвизовый режим с конкретной страной.
* Экстремистская организация, запрещенная в России