Минздрав Грузии дал советы, как легче пережить летнюю жару
18:37 16.07.2025 (обновлено: 20:35 16.07.2025)
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Порой жаркое лето может принести не только приятный, но и неожиданный опыт. Делимся советами специалистов
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии опубликовало рекомендации для граждан, в том числе людей с хроническими заболеваниями, о том, как вести себя в жаркие летние дни.
Температура в Тбилиси и большинстве регионов Грузии со второй половины июля достигла +35, +37 градусов. Исключение составляют высокогорные районы Западной и Восточной Грузии, где температура воздуха днем не превышает 27 градусов.
Как вести себя в жару:
Проветривайте помещения подолгу ночью и рано утром, когда внешняя температура ниже;
Уменьшите проникновение тепла в дом в течение дня. Выключайте искусственное освещение и экономно расходуйте электроэнергию;
Избегайте выхода на улицу в самое жаркое время дня;
Избегайте интенсивных физических нагрузок;
Не оставляйте детей и домашних животных в припаркованных автомобилях;
Принимайте прохладный душ или ванну;
Выходя на улицу, носите натуральную, светлую, свободную одежду;
Регулярно пейте много жидкости;
Избегайте употребления алкоголя, чрезмерного количества кофеина и сахара;
Питайтесь часто и небольшими порциями, избегая белковой пищи;
Если вы принимаете лекарства, проконсультируйтесь с врачом о том, как они могут повлиять на ваши терморегуляцию и водный баланс;
Избегайте прямых солнечных лучей и солярия во избежание солнечных ожогов.
Министерство здравоохранения также дало дополнительные рекомендации гражданам, которые входят в группы риска (новорожденные и дети, беременные женщины, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и те, кому приходится работать на открытом воздухе):
– Если у вас хроническое заболевание или вы принимаете несколько лекарств одновременно, обязательно проконсультируйтесь с врачом по поводу дозировки и частоты приема лекарств;
– Если вы принимаете лекарства, храните их при температуре ниже 25°C или в холодильнике (ознакомьтесь с инструкцией по хранению);
© photo: Sputnik / StringerЛетняя жара в столице Грузии - дети и взрослые купаются в городских фонтанах
Летняя жара в столице Грузии - дети и взрослые купаются в городских фонтанах
© photo: Sputnik / Stringer
– Помните, что обильное потоотделение может привести к потере солей и минералов в организме. Спросите у врача, как безопасно восстановить их баланс;
– Старайтесь поддерживать прохладную температуру в помещении. Температура в помещении не должна превышать 32°C днем и 24°C ночью. Это особенно важно для групп риска, включая детей и людей старше 60 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями;
– Если вы чувствуете головокружение, слабость, беспокойство, сильную жажду или головную боль, оставайтесь в прохладном месте и немедленно обратитесь к врачу.
Министерство здравоохранения выпустило отдельные рекомендации по защите детей от высокой температуры воздуха:
Высокая температура может вызвать обезвоживание, истощение, судороги и нарушения кровообращения.
Обратитесь к врачу, если у вашего ребенка: слабость, сильная усталость, головная боль, лихорадка, тошнота, рвота, онемение, изменения поведения (сонливость, плохое настроение), более частое и глубокое дыхание, чем обычно.
Если вы заметили какой-либо из этих симптомов во время высокой температуры воздуха, переместите ребенка в прохладное место и давайте ему обильное питье.
Дети с затрудненным дыханием (астмой), сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями почек, диареей, а также с ограниченными умственными и физическими способностями находятся в группе наибольшего риска.
Купайте ребенка в прохладной воде до улучшения его состояния.
В жаркое время года, особенно летом, избегайте купания в стоячих водоемах и озерах для профилактики ряда заболеваний (туляремии и др.).
Если вы используете вентилятор, располагайте его на безопасном расстоянии от ребенка и контролируйте направление воздушного потока.
Если вы находитесь в районе активности комаров, защищайте открытые участки кожи репеллентом и следуйте инструкциям производителя.
Обращайте особое внимание на укусы клещей: в таких случаях своевременно обращайтесь к врачу и следуйте соответствующим рекомендациям. Для профилактики укусов клещей обязательно носите закрытую одежду в лесу и поле, а также регулярно осматривайте тело во время пребывания там и по возвращении домой.
Тщательно термически обрабатывайте продукты питания животного происхождения для предотвращения передачи инфекционных заболеваний пищевого происхождения (сальмонеллез и др.).
Не оставляйте продукты питания на открытом воздухе без упаковки для предотвращения их заражения насекомыми (например, мухами).