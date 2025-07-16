https://sputnik-georgia.ru/20250716/minzdrav-gruzii-dal-sovety-kak-legche-perezhit-letnyuyu-zharu-294178488.html

Минздрав Грузии дал советы, как легче пережить летнюю жару

Минздрав Грузии дал советы, как легче пережить летнюю жару

Sputnik Грузия

Порой жаркое лето может принести не только приятный, но и неожиданный опыт. Делимся советами специалистов 16.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-16T18:37+0400

2025-07-16T18:37+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии опубликовало рекомендации для граждан, в том числе людей с хроническими заболеваниями, о том, как вести себя в жаркие летние дни. Температура в Тбилиси и большинстве регионов Грузии со второй половины июля достигла +35, +37 градусов. Исключение составляют высокогорные районы Западной и Восточной Грузии, где температура воздуха днем не превышает 27 градусов. Как вести себя в жару: Министерство здравоохранения также дало дополнительные рекомендации гражданам, которые входят в группы риска (новорожденные и дети, беременные женщины, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и те, кому приходится работать на открытом воздухе): – Если у вас хроническое заболевание или вы принимаете несколько лекарств одновременно, обязательно проконсультируйтесь с врачом по поводу дозировки и частоты приема лекарств; – Если вы принимаете лекарства, храните их при температуре ниже 25°C или в холодильнике (ознакомьтесь с инструкцией по хранению); – Помните, что обильное потоотделение может привести к потере солей и минералов в организме. Спросите у врача, как безопасно восстановить их баланс; – Старайтесь поддерживать прохладную температуру в помещении. Температура в помещении не должна превышать 32°C днем и 24°C ночью. Это особенно важно для групп риска, включая детей и людей старше 60 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями; – Если вы чувствуете головокружение, слабость, беспокойство, сильную жажду или головную боль, оставайтесь в прохладном месте и немедленно обратитесь к врачу. Министерство здравоохранения выпустило отдельные рекомендации по защите детей от высокой температуры воздуха: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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