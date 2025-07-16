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Нападение на полицейских в Гори: задержаны пять человек
Нападение на полицейских в Гори: задержаны пять человек
Sputnik Грузия
В результате потасовки трое полицейских оказались в клинике с ножевыми ранениями 16.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-16T14:31+0400
2025-07-16T14:31+0400
2025-07-16T15:35+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Несколько граждан напали на сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей в селе Хелтубани Горийского района, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, 15 июля полицейские остановили для проверки автомобиль, которым, как выяснилось, управлял 16-летний подросток без водительских прав. Подросток оказал сопротивление полиции. А позже к противостоянию подключились его отец и сопровождавшие их лица, которые избили полицейских, применив холодное оружие. По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе трое полицейских получили ранения холодным оружием.Сейчас четверо пострадавших в ходе инцидента полицейских находятся в клиниках: двое из них проходят лечение в военном госпитале Минобороны, а двое – в медицинской сети "Гормеди".По словам врачей, состояние здоровья пациентов стабильно тяжелое, однако на данный момент их жизни ничего не угрожает.Пятеро нападавших, включая подростка и его отца, были задержаны по обвинению в групповом нападении на сотрудников полиции при исполнении. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, гори, горийский район
происшествия, грузия, новости, гори, горийский район
Нападение на полицейских в Гори: задержаны пять человек
14:31 16.07.2025 (обновлено: 15:35 16.07.2025)
В результате потасовки трое полицейских оказались в клинике с ножевыми ранениями
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Несколько граждан напали на сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей в селе Хелтубани Горийского района, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным ведомства, 15 июля полицейские остановили для проверки автомобиль, которым, как выяснилось, управлял 16-летний подросток без водительских прав.
Подросток оказал сопротивление полиции. А позже к противостоянию подключились его отец и сопровождавшие их лица, которые избили полицейских, применив холодное оружие.
По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе трое полицейских получили ранения холодным оружием.
Сейчас четверо пострадавших в ходе инцидента полицейских находятся в клиниках: двое из них проходят лечение в военном госпитале Минобороны, а двое – в медицинской сети "Гормеди".
По словам врачей, состояние здоровья пациентов стабильно тяжелое, однако на данный момент их жизни ничего не угрожает.
Пятеро нападавших, включая подростка и его отца, были задержаны по обвинению в групповом нападении на сотрудников полиции при исполнении.