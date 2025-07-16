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Нападение на полицейских в Гори: задержаны пять человек

Нападение на полицейских в Гори: задержаны пять человек

Sputnik Грузия

В результате потасовки трое полицейских оказались в клинике с ножевыми ранениями 16.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-16T14:31+0400

2025-07-16T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Несколько граждан напали на сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей в селе Хелтубани Горийского района, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, 15 июля полицейские остановили для проверки автомобиль, которым, как выяснилось, управлял 16-летний подросток без водительских прав. Подросток оказал сопротивление полиции. А позже к противостоянию подключились его отец и сопровождавшие их лица, которые избили полицейских, применив холодное оружие. По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе трое полицейских получили ранения холодным оружием.Сейчас четверо пострадавших в ходе инцидента полицейских находятся в клиниках: двое из них проходят лечение в военном госпитале Минобороны, а двое – в медицинской сети "Гормеди".По словам врачей, состояние здоровья пациентов стабильно тяжелое, однако на данный момент их жизни ничего не угрожает.Пятеро нападавших, включая подростка и его отца, были задержаны по обвинению в групповом нападении на сотрудников полиции при исполнении. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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