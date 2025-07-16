https://sputnik-georgia.ru/20250716/novaya-trassa-cherez-rikotskiy-pereval-gotova-no-probok-menshe-ne-stalo---video-294180048.html

Новая трасса через Рикотский перевал готова, но пробок меньше не стало – видео

Новая трасса через Рикотский перевал готова, но пробок меньше не стало – видео

Sputnik Грузия

Строительство последнего участка трассы через Рикотский перевал завершено – дорога между востоком и западом страны теперь полностью открыта. 16.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-16T18:54+0400

2025-07-16T18:54+0400

2025-07-16T20:37+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

рикотский перевал

рикотский тоннель

транспорт

транспорт в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/10/294179879_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7244bfacf0992055efcedd492c25270c.jpg

По расчетам, "чистое" время в пути от Тбилиси до Батуми теперь занимает всего около 4 часов.Но на деле быстро доехать удается не всем. Частые аварии, пробки и опасные маневры на дороге продолжают тормозить движение. Обгон по встречке, превышение скорости и игнорирование знаков – типичная картина на грузинских дорогах.Новая трасса – важный шаг вперед, но без контроля и безопасности она не сможет выполнить свою главную задачу – соединять регионы быстро и безопасно. Подробности – в видеоматериале Sputnik Грузия.

рикотский перевал

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, рикотский перевал, рикотский тоннель, транспорт, транспорт в грузии, видео