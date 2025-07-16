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Новая трасса через Рикотский перевал готова, но пробок меньше не стало – видео
Новая трасса через Рикотский перевал готова, но пробок меньше не стало – видео
Sputnik Грузия
Строительство последнего участка трассы через Рикотский перевал завершено – дорога между востоком и западом страны теперь полностью открыта. 16.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-16T18:54+0400
2025-07-16T18:54+0400
2025-07-16T20:37+0400
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По расчетам, "чистое" время в пути от Тбилиси до Батуми теперь занимает всего около 4 часов.Но на деле быстро доехать удается не всем. Частые аварии, пробки и опасные маневры на дороге продолжают тормозить движение. Обгон по встречке, превышение скорости и игнорирование знаков – типичная картина на грузинских дорогах.Новая трасса – важный шаг вперед, но без контроля и безопасности она не сможет выполнить свою главную задачу – соединять регионы быстро и безопасно. Подробности – в видеоматериале Sputnik Грузия.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, рикотский перевал, рикотский тоннель, транспорт, транспорт в грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, рикотский перевал, рикотский тоннель, транспорт, транспорт в грузии, видео
Новая трасса через Рикотский перевал готова, но пробок меньше не стало – видео
18:54 16.07.2025 (обновлено: 20:37 16.07.2025)
Строительство последнего участка трассы через Рикотский перевал завершено – дорога между востоком и западом страны теперь полностью открыта.
По расчетам, "чистое" время в пути от Тбилиси до Батуми теперь занимает всего около 4 часов.
Но на деле быстро доехать удается не всем. Частые аварии, пробки и опасные маневры на дороге продолжают тормозить движение. Обгон по встречке, превышение скорости и игнорирование знаков – типичная картина на грузинских дорогах.
Новая трасса – важный шаг вперед, но без контроля и безопасности она не сможет выполнить свою главную задачу – соединять регионы быстро и безопасно. Подробности – в видеоматериале Sputnik Грузия.