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Обрушение жилого дома в Тбилиси: последние новости
Обрушение жилого дома в Тбилиси: последние новости
Sputnik Грузия
Семьи – всего 102 человека, сейчас размещены в отелях, затем мэрия поможет им с арендой жилплощади 16.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-16T17:00+0400
2025-07-16T17:00+0400
2025-07-16T17:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Новый дом построят на месте обрушившегося жилого дома близ станции метро "Вокзальная площадь" в Тбилиси, жители уже размещены в отелях. Трагедия произошла вечером 14 июля. В результате обрушения погибли два человека. Из-под завалов спасателям удалось извлечь выжившую женщину, которая была доставлена в клинику с многочисленными травмами. По данным мэрии, семьи – всего 102 человека, размещены в 11 отелях, затем мэрия поможет им с арендой до постройки нового дома. У жителей обрушившегося дома будет возможность по специальному графику под присмотром спасателей вынести свои вещи из аварийного здания. Согласно закону, для сноса аварийного жилья необходимо согласие 100% жителей дома – если хотя бы одна семья против, мэрия не может ее выселить. Выселение собственника или проживающего в частной собственности возможно лишь по решению суда. При этом запрос о выселении передается в Службу исполнения лишь после прохождения иска во всех инстанциях. Что касается программы замены жилья, то собственникам в зависимости от инвестора предлагается либо альтернативная жилплощадь, либо выплата определенной суммы на аренду квартиры по официальному контракту на срок, пока будет построен новый дом. В Грузии аварийность зданий оценивается по пятибалльной шкале. Срочному выселению без согласия собственников подлежат дома с 4-5-й степенью аварийности. Обрушившийся дом был 3-й степени аварийности, что означает, что на его замену нужно было согласие собственников. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество
каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество
Обрушение жилого дома в Тбилиси: последние новости
17:00 16.07.2025 (обновлено: 17:01 16.07.2025)
Семьи – всего 102 человека, сейчас размещены в отелях, затем мэрия поможет им с арендой жилплощади
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Новый дом построят на месте обрушившегося жилого дома близ станции метро "Вокзальная площадь" в Тбилиси, жители уже размещены в отелях.
Трагедия произошла вечером 14 июля. В результате обрушения погибли два человека. Из-под завалов спасателям удалось извлечь выжившую женщину, которая была доставлена в клинику с многочисленными травмами.
По данным мэрии, семьи – всего 102 человека, размещены в 11 отелях, затем мэрия поможет им с арендой до постройки нового дома.
У жителей обрушившегося дома будет возможность по специальному графику под присмотром спасателей вынести свои вещи из аварийного здания.
По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, городские власти неоднократно встречались с жителями аварийного дома и предлагали им участие в программе замены жилья, что позволило бы снести здание и построить новое. Однако достичь согласия со всеми жильцами так и не удалось.
Согласно закону, для сноса аварийного жилья необходимо согласие 100% жителей дома – если хотя бы одна семья против, мэрия не может ее выселить.
Выселение собственника или проживающего в частной собственности возможно лишь по решению суда. При этом запрос о выселении передается в Службу исполнения лишь после прохождения иска во всех инстанциях.
Что касается программы замены жилья, то собственникам в зависимости от инвестора предлагается либо альтернативная жилплощадь, либо выплата определенной суммы на аренду квартиры по официальному контракту на срок, пока будет построен новый дом.
Низкая сумма для аренды временного жилья и площадь квартир на сегодняшний день являются главной причиной отказа собственников покидать аварийные здания.
В Грузии аварийность зданий оценивается по пятибалльной шкале. Срочному выселению без согласия собственников подлежат дома с 4-5-й степенью аварийности. Обрушившийся дом был 3-й степени аварийности, что означает, что на его замену нужно было согласие собственников.