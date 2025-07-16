https://sputnik-georgia.ru/20250716/odna-iz-samykh-opasnykh-dorog-gruzii-zakryta-iz-za-skhoda-opolznya-294171365.html

Одна из самых опасных дорог Грузии закрыта из-за схода оползня

Одна из самых опасных дорог Грузии закрыта из-за схода оползня

Sputnik Грузия

Сильные дожди спровоцировали оползень, который заблокировал участок дороги – расчистка пока не началась. 16.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-16T12:56+0400

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2025-07-16T12:56+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Движение по одной из самых опасных дорог Грузии – Жинвали-Барисахо-Шатили (регион Мцхета-Мтианети), ограничено для всех видов транспорта из-за схода оползня, сообщает департамент автомобильных дорог. Речь идет о 96-м км (село Гиоргицминда) участка дороги внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили. Как отметили в департаменте, сход оползня вызван сильными дождями. Работы по очистке дороги пока не начинались. Шатили – одно из самых высокогорных сел в Грузии, в исторической области Хевсурети, прославившееся благодаря своим средневековым башням, сохранившимся практически в первозданном виде. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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