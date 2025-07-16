https://sputnik-georgia.ru/20250716/prognozy-pogody-stanut-tochnee-gruziya-vstupila-v-eumetnet-294176602.html

Прогнозы погоды станут точнее: Грузия вступила в EUMETNET

Прогнозы погоды станут точнее: Грузия вступила в EUMETNET

Sputnik Грузия

В рамках соглашения Гидрометеорологический департамент агентства получит возможность сотрудничать с национальными метеорологическими и гидрологическими... 16.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-16T21:01+0400

2025-07-16T21:01+0400

2025-07-16T21:01+0400

грузия

новости

общество

европа

тбилиси

национальное агентство окружающей среды

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/0f/293770561_0:0:2742:1543_1920x0_80_0_0_8081a7574d094ecb591c4c788f5dced3.jpg

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды Грузии стало членом Европейской метеорологической сети (EUMETNET), соответствующее соглашение о сотрудничестве подписала руководитель агентства Элене Губианури. EUMETNET – одна из ведущих организаций в своей области, объединяющая 33 полноправные организации и шесть ассоциированных. "Сотрудничество существенно повысит качество прогнозов погоды в Грузии и укрепит потенциал агентства в сфере климатических сервисов и раннего оповещения", – заявила Губианури. В рамках соглашения Гидрометеорологический департамент агентства получит возможность сотрудничать с национальными метеорологическими и гидрологическими службами европейских стран, участвовать в общих программах и модулях, а также пользоваться совместными учебными ресурсами, подчеркнула глава агентства. Европейская метеорологическая сеть (EUMETNET) представляет собой платформу сотрудничества и координации между национальными гидрометеорологическими службами, целью которой является развитие и совершенствование систем прогнозирования погоды, климатических услуг и раннего предупреждения по всей Европе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, европа, тбилиси, национальное агентство окружающей среды