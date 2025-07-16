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Прогнозы погоды станут точнее: Грузия вступила в EUMETNET
Прогнозы погоды станут точнее: Грузия вступила в EUMETNET
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В рамках соглашения Гидрометеорологический департамент агентства получит возможность сотрудничать с национальными метеорологическими и гидрологическими... 16.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-16T21:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды Грузии стало членом Европейской метеорологической сети (EUMETNET), соответствующее соглашение о сотрудничестве подписала руководитель агентства Элене Губианури. EUMETNET – одна из ведущих организаций в своей области, объединяющая 33 полноправные организации и шесть ассоциированных. "Сотрудничество существенно повысит качество прогнозов погоды в Грузии и укрепит потенциал агентства в сфере климатических сервисов и раннего оповещения", – заявила Губианури. В рамках соглашения Гидрометеорологический департамент агентства получит возможность сотрудничать с национальными метеорологическими и гидрологическими службами европейских стран, участвовать в общих программах и модулях, а также пользоваться совместными учебными ресурсами, подчеркнула глава агентства. Европейская метеорологическая сеть (EUMETNET) представляет собой платформу сотрудничества и координации между национальными гидрометеорологическими службами, целью которой является развитие и совершенствование систем прогнозирования погоды, климатических услуг и раннего предупреждения по всей Европе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, европа, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
грузия, новости, общество, европа, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
Прогнозы погоды станут точнее: Грузия вступила в EUMETNET
В рамках соглашения Гидрометеорологический департамент агентства получит возможность сотрудничать с национальными метеорологическими и гидрологическими службами европейских стран
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды Грузии стало членом Европейской метеорологической сети (EUMETNET), соответствующее соглашение о сотрудничестве подписала руководитель агентства Элене Губианури.
EUMETNET – одна из ведущих организаций в своей области, объединяющая 33 полноправные организации и шесть ассоциированных.
"Сотрудничество существенно повысит качество прогнозов погоды в Грузии и укрепит потенциал агентства в сфере климатических сервисов и раннего оповещения", – заявила Губианури.
В рамках соглашения Гидрометеорологический департамент агентства получит возможность сотрудничать с национальными метеорологическими и гидрологическими службами европейских стран, участвовать в общих программах и модулях, а также пользоваться совместными учебными ресурсами, подчеркнула глава агентства.
Европейская метеорологическая сеть (EUMETNET) представляет собой платформу сотрудничества и координации между национальными гидрометеорологическими службами, целью которой является развитие и совершенствование систем прогнозирования погоды, климатических услуг и раннего предупреждения по всей Европе.