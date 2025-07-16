https://sputnik-georgia.ru/20250716/skolko-deneg-pereveli-migranty-v-gruziyu--novaya-statistika-294169130.html
Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика
Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика
Sputnik Грузия
По объему денежных переводов в Грузию за январь-июнь 2025 года лидером являются США 16.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-16T09:01+0400
2025-07-16T09:01+0400
2025-07-16T09:01+0400
грузия
экономика
новости
денежные переводы
статистика
национальный банк грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23408/45/234084550_0:134:2000:1259_1920x0_80_0_0_b306d9ab28682653cfd05140dbcec2a5.jpg
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июнь 2025 года вырос на 3,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 715,1 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В январе-июне 2025 года из России перечислено 218,3 миллиона долларов – 12,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 33,6% меньше, чем за тот же период 2024 года.Перечисления из России в июне снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июне 2025 года выросли на 12,2% по сравнению с июнем 2024 года и составили 315,5 миллиона долларов.В июне 2025 года из России перечислено 41,1 миллиона долларов – 13% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 15,9% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ июне из Грузии за границу перевели 34,3 миллиона долларов, что на 21,8% больше, чем за тот же месяц 2024 года.За шесть месяцев 2025 года из Грузии за границу перевели 190,5 миллиона долларов – на 9,7% больше, чем за тот же период прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23408/45/234084550_72:0:1929:1393_1920x0_80_0_0_3f3f2f6fe1975351a9c30b19fc01bc3b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии
грузия, экономика, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии
Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика
По объему денежных переводов в Грузию за январь-июнь 2025 года лидером являются США
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июнь 2025 года вырос на 3,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 715,1 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-июнь 2025 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
321,6
21,5
Италия
295,7
7,7
Россия
218,3
-33,6
Германия
143,3
19,3
Греция
138,3
10,6
В январе-июне 2025 года из России перечислено 218,3 миллиона долларов – 12,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 33,6% меньше, чем за тот же период 2024 года.
Перечисления из России в июне снизились
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июне 2025 года выросли на 12,2% по сравнению с июнем 2024 года и составили 315,5 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за июнь 2025 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
58,8
23,0
Италия
51,6
12,8
Россия
41,1
-13,0
Германия
27,2
21,4
Греция
25,7
17,6
В июне 2025 года из России перечислено 41,1 миллиона долларов – 13% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 15,9% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В июне из Грузии за границу перевели 34,3 миллиона долларов, что на 21,8% больше, чем за тот же месяц 2024 года.
За шесть месяцев 2025 года из Грузии за границу перевели 190,5 миллиона долларов – на 9,7% больше, чем за тот же период прошлого года.