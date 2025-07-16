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Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика

Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика

Sputnik Грузия

По объему денежных переводов в Грузию за январь-июнь 2025 года лидером являются США 16.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-16T09:01+0400

2025-07-16T09:01+0400

2025-07-16T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июнь 2025 года вырос на 3,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 715,1 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В январе-июне 2025 года из России перечислено 218,3 миллиона долларов – 12,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 33,6% меньше, чем за тот же период 2024 года.Перечисления из России в июне снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июне 2025 года выросли на 12,2% по сравнению с июнем 2024 года и составили 315,5 миллиона долларов.В июне 2025 года из России перечислено 41,1 миллиона долларов – 13% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 15,9% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ июне из Грузии за границу перевели 34,3 миллиона долларов, что на 21,8% больше, чем за тот же месяц 2024 года.За шесть месяцев 2025 года из Грузии за границу перевели 190,5 миллиона долларов – на 9,7% больше, чем за тот же период прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии