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Борьба с нелегалами в Грузии – выдворению подлежат граждане пяти стран
Борьба с нелегалами в Грузии – выдворению подлежат граждане пяти стран
Sputnik Грузия
Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от двух до пяти лет 17.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-17T17:47+0400
2025-07-17T17:47+0400
2025-07-17T17:47+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Незаконно находящиеся на территории Грузии девять иностранцев (граждане Нигерии, Бангладеш, Туркменистана, Казахстана и Индии) задержаны сотрудниками департамента по вопросам миграции за последние несколько дней, сообщили в пресс-службе МВД. На данном этапе задержанные находятся в Центре временного размещения. Ведутся соответствующие процедуры по их выдворению из страны. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны, предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственных средств. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению. Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, нигерия, тбилиси, бангладеш
происшествия, грузия, новости, нигерия, тбилиси, бангладеш
Борьба с нелегалами в Грузии – выдворению подлежат граждане пяти стран
Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от двух до пяти лет
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Незаконно находящиеся на территории Грузии девять иностранцев (граждане Нигерии, Бангладеш, Туркменистана, Казахстана и Индии) задержаны сотрудниками департамента по вопросам миграции за последние несколько дней, сообщили в пресс-службе МВД.
На данном этапе задержанные находятся в Центре временного размещения. Ведутся соответствующие процедуры по их выдворению из страны.
Решение о выдворении иностранных граждан принимает как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд.
Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны, предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственных средств.
В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению.
Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну.