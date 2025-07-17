https://sputnik-georgia.ru/20250717/borba-s-nelegalami-v-gruzii--vydvoreniyu-podlezhat-grazhdane-pyati-stran-294185578.html

Борьба с нелегалами в Грузии – выдворению подлежат граждане пяти стран

Борьба с нелегалами в Грузии – выдворению подлежат граждане пяти стран

Sputnik Грузия

Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от двух до пяти лет 17.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-17T17:47+0400

2025-07-17T17:47+0400

2025-07-17T17:47+0400

происшествия

грузия

новости

нигерия

тбилиси

бангладеш

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1e/293976947_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6ae09f2b0f43d657ed5519f73931ceff.jpg

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Незаконно находящиеся на территории Грузии девять иностранцев (граждане Нигерии, Бангладеш, Туркменистана, Казахстана и Индии) задержаны сотрудниками департамента по вопросам миграции за последние несколько дней, сообщили в пресс-службе МВД. На данном этапе задержанные находятся в Центре временного размещения. Ведутся соответствующие процедуры по их выдворению из страны. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны, предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственных средств. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению. Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

нигерия

тбилиси

бангладеш

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, нигерия, тбилиси, бангладеш