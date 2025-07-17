https://sputnik-georgia.ru/20250717/ekonomika-partnerstvo-investitsii---ministr-torgovli-turtsii-provodit-vstrechi-v-tbilisi-294184996.html

Экономика, партнерство, инвестиции – министр торговли Турции проводит встречи в Тбилиси

Экономика, партнерство, инвестиции – министр торговли Турции проводит встречи в Тбилиси

Sputnik Грузия

Анкара и Тбилиси сверили часы и наметили шаги по укреплению межгосударственных отношений по различным направлениям 17.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-17T13:57+0400

2025-07-17T13:57+0400

2025-07-17T14:32+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Министр торговли Турции Омер Болат провел встречи с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе, министром экономики Мариам Квривишвили в рамках грузино-турецкого бизнес-форума в Тбилиси. Как сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии, на встрече стороны подчеркнули важность стратегического партнерства двух стран и отметили позитивную динамику в развитии межгосударственных отношений в различных областях, включая политическую и экономическую. Стороны обсуждали совместные проекты регионального значения, а также положительную динамику в росте товарооборота. Особое внимание было уделено важности мира и региональной безопасности. Премьер-министр в очередной раз подтвердил готовность Грузии внести свой вклад в обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе.Глава правительства пригласил турецкую делегацию на V Форум "Шелкового пути", который пройдет в Тбилиси 22-23 октября. Встречу с Болатом провел также президент Грузии Михаил Кавелашвили. Как сообщили в администрации президента, глава государства отметил, что Грузия придает большое значение стратегическому партнерству между двумя странами, основанному на доверии, взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга. По его словам, Грузия ценит неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Грузии. Согласно сообщению администрации президента, на встрече обсуждалось интенсивное экономическое сотрудничество между странами. Как отметил на встрече Кавелашвили, подтвердив позицию главы правительства, Грузия остается привержена укреплению доверия в регионе Южного Кавказа посредством диалога, дипломатии и прагматичного сотрудничества. На встрече с главой Минэкономики Мариам Квривишвили стороны обсудили приоритетные направления двусторонних торгово-экономических отношений. Министры уделили внимание развитию торговых отношений, использованию соглашения о свободной торговле, сотрудничеству в сферах гражданской авиации и туризма. По их словам, на встрече грузинская сторона рассказала о товарах, имеющих потенциал для увеличения экспорта. "Мы наметили новые планы и совместные программы, которые будут способствовать развитию экономик двух стран, а также взаимодействию представителей частного сектора, работающих в наших странах, и расширению их деловой активности", – заявила Квривишвили. Как сообщает Минэкономики, в ходе встречи министров было положительно оценено сотрудничество между странами в сфере инвестиций. По данным Минэкономики, Турция является третьим по величине инвестором в Грузию, и более 2,7 тысячи компаний работают в стране напрямую с турецкими инвестициями. Вместе с министром торговли Турции Грузию посетили представители около 80 компаний, которые принимают участие в бизнес-форуме. Стороны договорились приложить дополнительные усилия для дальнейшего укрепления сотрудничества между грузинскими и турецкими деловыми кругами. Они также оценили успешное сотрудничество между странами в сфере туризма – согласно статистическим данным, Турция занимает второе место по количеству туристов в Грузии. Кроме того, были отмечены плодотворные отношения в сфере гражданской авиации – турецкие авиалинии выполняют 101 рейс в неделю из международных аэропортов Грузии в три турецких аэропорта. По итогам встречи с турецким министром, была согласована дата заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Турцией, проведение которой планируется 31 июля текущего года под сопредседательством грузинского министра экономики. Квривишвили пригласила министра торговли Турции и делегацию на Пятый международный форум "Шелковый путь", который пройдет в Тбилиси 22-23 октября. Министры двух стран также отметили важность проведения в Грузии в ближайшее время трехстороннего бизнес-форума Грузия-Азербайджан-Турция. Грузия и ТурцияТбилиси и Анкара поддерживают стратегическое партнерство. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования. Страны активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2024 году составил 3,2 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, мариам квривишвили, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, турция