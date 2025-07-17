https://sputnik-georgia.ru/20250717/grazhdaninu-iordanii-grozit-v-gruzii-bessrochnoe-zaklyuchenie-za-torgovlyu-narkotikami-294185440.html

Гражданину Иордании грозит в Грузии бессрочное заключение за торговлю наркотиками

Гражданину Иордании грозит в Грузии бессрочное заключение за торговлю наркотиками

Sputnik Грузия

Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств 17.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-17T14:53+0400

2025-07-17T14:53+0400

2025-07-17T14:53+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Гражданин Иордании задержан в Тбилиси по обвинению в незаконной реализации марихуаны,сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Задержанному 25 лет. Ему грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное тюремное заключение. Сотрудники МВД на основании постановления судьи провели ряд негласных следственных действий, в результате которых установили, что иностранец систематически сбывал наркотические средства. Полицейские провели и зафиксировали на видео несколько контрольных закупок наркотических средств у обвиняемого. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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