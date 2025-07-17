https://sputnik-georgia.ru/20250717/gruzinskaya-mechta-potrebuet-uprazdneniya-chetyrekh-krupnykh-oppozitsionnykh-partiy--premer-294190719.html

"Грузинская мечта" потребует упразднения четырех крупных оппозиционных партий – премьер

"Грузинская мечта" потребует упразднения четырех крупных оппозиционных партий – премьер

Sputnik Грузия

Предположительно, правящая партия обратится с иском в Конституционных суд уже после обнародования окончательных результатов работы временной парламентской... 17.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-17T19:54+0400

2025-07-17T19:54+0400

2025-07-17T19:54+0400

политика

грузия

новости

грузинская мечта - демократическая грузия

ираклий кобахидзе

тея цулукиани

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291594853_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2ecd341272ce8a6a79ae94067b755cb3.jpg

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обратится с Конституционный суд с требованием упразднения четыре крупных оппозиционных партии страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Речь идет о партиях "Единство – национальное движение", "Коалиции за перемены", коалиции "Сильная Грузия" и партия "За Грузию", единственных партиях, которые на последних парламентских выборах смогли получить поддержку более 5% избирателей. Эти партии в "Грузинской мечте" называют радикальной оппозицией. При этом премьер-министр Грузии не назвал срок обращения в суд. Предположительно, правящая партия обратится с иском в Конституционных суд уже после обнародования окончательных результатов работы временной парламентской комиссии. Временная следственная комиссия, которая занимается расследованием совершенных бывшей правящей партией преступлений, а также деятельностью оппозиции в период с 2012 года. Как отметила глава комиссии Тея Цулукиани, заключение комиссии будет "удручающим по всем темам, в том числе по вопросам августовской войны 2008 года и вредоносных действий в отношении внешнеполитических целей Грузии за 2012-2025 годы". Когда можно упразднить партию в Грузии Конституционный суд имеет право запретить партию, целью которой является следующее: Также суд может запретить партию, если она занимается пропагандой войны или насилия, или разжиганием национальной, региональной, религиозной или социальной розни. Также у Конституционного суда есть возможность запретить партию, объявленная цель и суть деятельности (в том числе представленный в ЦИК партийный список) которой повторяет суть и цель ранее запрещенной партии, а также если состав избирательного списка повторяет список запрещенной партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, тея цулукиани