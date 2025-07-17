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"Грузинская мечта" потребует упразднения четырех крупных оппозиционных партий – премьер
"Грузинская мечта" потребует упразднения четырех крупных оппозиционных партий – премьер
Sputnik Грузия
Предположительно, правящая партия обратится с иском в Конституционных суд уже после обнародования окончательных результатов работы временной парламентской... 17.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-17T19:54+0400
2025-07-17T19:54+0400
2025-07-17T19:54+0400
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тея цулукиани
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обратится с Конституционный суд с требованием упразднения четыре крупных оппозиционных партии страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Речь идет о партиях "Единство – национальное движение", "Коалиции за перемены", коалиции "Сильная Грузия" и партия "За Грузию", единственных партиях, которые на последних парламентских выборах смогли получить поддержку более 5% избирателей. Эти партии в "Грузинской мечте" называют радикальной оппозицией. При этом премьер-министр Грузии не назвал срок обращения в суд. Предположительно, правящая партия обратится с иском в Конституционных суд уже после обнародования окончательных результатов работы временной парламентской комиссии. Временная следственная комиссия, которая занимается расследованием совершенных бывшей правящей партией преступлений, а также деятельностью оппозиции в период с 2012 года. Как отметила глава комиссии Тея Цулукиани, заключение комиссии будет "удручающим по всем темам, в том числе по вопросам августовской войны 2008 года и вредоносных действий в отношении внешнеполитических целей Грузии за 2012-2025 годы". Когда можно упразднить партию в Грузии Конституционный суд имеет право запретить партию, целью которой является следующее: Также суд может запретить партию, если она занимается пропагандой войны или насилия, или разжиганием национальной, региональной, религиозной или социальной розни. Также у Конституционного суда есть возможность запретить партию, объявленная цель и суть деятельности (в том числе представленный в ЦИК партийный список) которой повторяет суть и цель ранее запрещенной партии, а также если состав избирательного списка повторяет список запрещенной партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, тея цулукиани
политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, тея цулукиани
"Грузинская мечта" потребует упразднения четырех крупных оппозиционных партий – премьер
Предположительно, правящая партия обратится с иском в Конституционных суд уже после обнародования окончательных результатов работы временной парламентской комиссии
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обратится с Конституционный суд с требованием упразднения четыре крупных оппозиционных партии страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Речь идет о партиях "Единство – национальное движение", "Коалиции за перемены", коалиции "Сильная Грузия" и партия "За Грузию", единственных партиях, которые на последних парламентских выборах смогли получить поддержку более 5% избирателей. Эти партии в "Грузинской мечте" называют радикальной оппозицией.
"Мы не можем упразднить партии. Решение о признании партий неконституционными может принять только один орган – это Конституционный суд Грузии. Мы обратимся по поводу всех четырех партий, потому что все четыре партии – это одна политическая сила, это коллективное "Нацдвижение", это иностранная агентура, которая уже столько лет, коллективно с 2003 года, борется против национальных интересов Грузии", – заявил Кобахидзе.
При этом премьер-министр Грузии не назвал срок обращения в суд. Предположительно, правящая партия обратится с иском в Конституционных суд уже после обнародования окончательных результатов работы временной парламентской комиссии.
Временная следственная комиссия, которая занимается расследованием совершенных бывшей правящей партией преступлений, а также деятельностью оппозиции в период с 2012 года.
Как отметила глава комиссии Тея Цулукиани, заключение комиссии будет "удручающим по всем темам, в том числе по вопросам августовской войны 2008 года и вредоносных действий в отношении внешнеполитических целей Грузии за 2012-2025 годы".
Когда можно упразднить партию в Грузии
Конституционный суд имеет право запретить партию, целью которой является следующее:
свержение или насильственная смена конституционного строя власти;
посягательство на независимость страны;
нарушение территориальной целостности.
Также суд может запретить партию, если она занимается пропагандой войны или насилия, или разжиганием национальной, региональной, религиозной или социальной розни.
Также у Конституционного суда есть возможность запретить партию, объявленная цель и суть деятельности (в том числе представленный в ЦИК партийный список) которой повторяет суть и цель ранее запрещенной партии, а также если состав избирательного списка повторяет список запрещенной партии.