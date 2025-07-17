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Грузия и ЕС: Пипия назвал условие сохранения безвиза неприемлемым
Грузия и ЕС: Пипия назвал условие сохранения безвиза неприемлемым
Sputnik Грузия
"Грузинский народ сделал свой выбор в пользу традиционных семейных ценностей", – сказал международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия... 17.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-17T17:32+0400
2025-07-17T17:32+0400
2025-07-17T17:32+0400
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Речь идет о рекомендациях, изложенных в докладе о механизме приостановки безвизового режима для Грузии. Если условия не будут выполнены до конца августа, то, по словам Каллас, это повлечет за собой последствия."Я думаю, что Кае Каллас нужно более глубоко изучить грузинскую историю и грузинский народ, прежде чем делать такие заявления", – подчеркнул Мамука Пипия.Пипия вспомнил акцию 17 мая (Дня святости семьи) как знак того, в каком направлении хочет двигаться грузинское общество. Отмечается неприятие ЛГБТ-идей и полная поддержка закона о семейных ценностях.Спикер добавил, что чуждые модели поведения навязываются извне, но Грузия остается верна своей культуре и традициям.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, видео
Грузия и ЕС: Пипия назвал условие сохранения безвиза неприемлемым
"Грузинский народ сделал свой выбор в пользу традиционных семейных ценностей", – сказал международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия, комментируя письмо с рекомендациями верховного представителя ЕС Каи Каллас
Речь идет о рекомендациях, изложенных в докладе о механизме приостановки безвизового режима для Грузии. Если условия не будут выполнены до конца августа, то, по словам Каллас, это повлечет за собой последствия.
"Я думаю, что Кае Каллас нужно более глубоко изучить грузинскую историю и грузинский народ, прежде чем делать такие заявления", – подчеркнул Мамука Пипия.
Пипия вспомнил акцию 17 мая (Дня святости семьи) как знак того, в каком направлении хочет двигаться грузинское общество. Отмечается неприятие ЛГБТ-идей и полная поддержка закона о семейных ценностях.
Спикер добавил, что чуждые модели поведения навязываются извне, но Грузия остается верна своей культуре и традициям.