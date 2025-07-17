https://sputnik-georgia.ru/20250717/kak-ne-isportit-sebe-otdykh-v-gruzii-letom-sovety-vracha-294176992.html

Как не испортить себе отдых в Грузии летом? Советы врача

Как не испортить себе отдых в Грузии летом? Советы врача

Sputnik Грузия

Лето – один из самых долгожданных сезонов и время отпусков, но иногда все может обернуться очень неприятно. Вот что советуют учесть медики 17.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-17T10:49+0400

2025-07-17T10:49+0400

2025-07-17T10:49+0400

лето

туризм

грузия

общество

иване чхаидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/05/252507949_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_2fbd403cc2ba6ee69bda70cffcb9ca4e.jpg

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Во время летнего отдыха в Грузии стоит опасаться клещей, пищевых отравлений и несоблюдения правил гигиены при пользовании бассейном, заявил медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе. Лето – сезон активного отдыха в Грузии, отдыхающие в зависимости от предпочтений выбирают отдых либо в горах, либо на море, где могут столкнуться с неприятными последствиями. Клещи и их опасность Наиболее активная в летние месяцы – болезнь Лайма, также известная как боррелиоз, которая передается клещами. Для боррелиоза характерны следующие симптомы: сыпь, лихорадка, головная боль, общая слабость, усталость. Врач рекомендует после прогулки по лесу или полю по возвращении домой осмотреть кожу. Клещ оказывает негативное воздействие на кожу через 36 часов после присасывания. Воздействие клеща начинается после того, как он присасывается к коже, затем высасывает кровь, и из желудочно-кишечного тракта клеща возбудитель болезни распространяется в слюнные железы. По словам Иване Чхаидзе, существуют правила удаления клеща из кожи, поэтому желательно, чтобы эта процедура проводилась под наблюдением врача. Пищевые отравления Второй неприятный момент отдыха – это пищевые отравления. Врач напоминает, что в летний период молочные и мясные продукты следует хранить в холодильнике и употреблять в течение получаса после извлечения из холодильника. Фрукты и овощи следует тщательно мыть в проточной воде."Также очень важно качество питьевой воды. Есть места, где централизованная вода недоступна, а использование колодца или другого резервуара связано с риском. Поэтому лучше использовать воду, которая продается в магазине", – отметил Чхаидзе. Угроза бассейнов Еще один источник развития диарейных заболеваний и кожных инфекций – бассейны. Поэтому врач рекомендует соблюдать правила гигиены при пользовании бассейнами. "Категорически необходимо принимать душ перед бассейном. Пользование бассейном без предварительного принятия душа может быть связано с риском развития диарейных заболеваний", – отмечает он. По словам медика, также необходимо принять душ и после бассейна. Угроза солнечной Грузии Еще одной угрозой отдыха в жаркой Грузии являются тепловые и солнечные удары. Врачи советуют избегать темных оттенков в одежде, пользоваться головными уборами и не выходить из дома без крайней необходимости в период самого активного солнца. Во избежание солнечных ожогов также не рекомендуется загорать в период с 12:00 до 17:00. Напоминание В Грузии действует единый номер для вызова полиции, скорой помощи и пожарной службы – "112". С оператором можно связаться на грузинском, английском или русском языках. Что касается клиник, то в Грузии для иностранных граждан обслуживание платное, и при поездке лучше обзавестись страховкой на время путешествия, убедившись, что она работает в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

лето, туризм, грузия, общество, иване чхаидзе