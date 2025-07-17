Как не испортить себе отдых в Грузии летом? Советы врача
© photo: Sputnik / StringerРестораны и кафе в Батуми на приморском бульваре
© photo: Sputnik / Stringer
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Лето – один из самых долгожданных сезонов и время отпусков, но иногда все может обернуться очень неприятно. Вот что советуют учесть медики
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Во время летнего отдыха в Грузии стоит опасаться клещей, пищевых отравлений и несоблюдения правил гигиены при пользовании бассейном, заявил медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
Лето – сезон активного отдыха в Грузии, отдыхающие в зависимости от предпочтений выбирают отдых либо в горах, либо на море, где могут столкнуться с неприятными последствиями.
Клещи и их опасность
Наиболее активная в летние месяцы – болезнь Лайма, также известная как боррелиоз, которая передается клещами. Для боррелиоза характерны следующие симптомы: сыпь, лихорадка, головная боль, общая слабость, усталость.
Профилактика распространения клещей
© photo: Sputnik / Pavel Lisicin/
Врач рекомендует после прогулки по лесу или полю по возвращении домой осмотреть кожу. Клещ оказывает негативное воздействие на кожу через 36 часов после присасывания.
Воздействие клеща начинается после того, как он присасывается к коже, затем высасывает кровь, и из желудочно-кишечного тракта клеща возбудитель болезни распространяется в слюнные железы.
По словам Иване Чхаидзе, существуют правила удаления клеща из кожи, поэтому желательно, чтобы эта процедура проводилась под наблюдением врача.
Пищевые отравления
Второй неприятный момент отдыха – это пищевые отравления. Врач напоминает, что в летний период молочные и мясные продукты следует хранить в холодильнике и употреблять в течение получаса после извлечения из холодильника.
© photo: Sputnik / StringerТеплый тбилисский декабрь. Соки и фрукты
Теплый тбилисский декабрь. Соки и фрукты
© photo: Sputnik / Stringer
Фрукты и овощи следует тщательно мыть в проточной воде.
"Также очень важно качество питьевой воды. Есть места, где централизованная вода недоступна, а использование колодца или другого резервуара связано с риском. Поэтому лучше использовать воду, которая продается в магазине", – отметил Чхаидзе.
Угроза бассейнов
Еще один источник развития диарейных заболеваний и кожных инфекций – бассейны. Поэтому врач рекомендует соблюдать правила гигиены при пользовании бассейнами.
Люди в бассейне
© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov/
"Категорически необходимо принимать душ перед бассейном. Пользование бассейном без предварительного принятия душа может быть связано с риском развития диарейных заболеваний", – отмечает он.
По словам медика, также необходимо принять душ и после бассейна.
Угроза солнечной Грузии
Еще одной угрозой отдыха в жаркой Грузии являются тепловые и солнечные удары.
© photo: Sputnik / StringerОтдых в Аджарии - люди загорают на пляже на берегу Черного моря в Батуми
Отдых в Аджарии - люди загорают на пляже на берегу Черного моря в Батуми
© photo: Sputnik / Stringer
Врачи советуют избегать темных оттенков в одежде, пользоваться головными уборами и не выходить из дома без крайней необходимости в период самого активного солнца.
Во избежание солнечных ожогов также не рекомендуется загорать в период с 12:00 до 17:00.
Напоминание
В Грузии действует единый номер для вызова полиции, скорой помощи и пожарной службы – "112". С оператором можно связаться на грузинском, английском или русском языках.
Что касается клиник, то в Грузии для иностранных граждан обслуживание платное, и при поездке лучше обзавестись страховкой на время путешествия, убедившись, что она работает в Грузии.