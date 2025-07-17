https://sputnik-georgia.ru/20250717/kvaratskheliya-sokhranil-mesto-v-desyatke-pretendentov-na-zolotoy-myach-294175883.html

Кварацхелия сохранил место в десятке претендентов на "Золотой мяч"

Кварацхелия сохранил место в десятке претендентов на "Золотой мяч"

Sputnik Грузия

Окончательный список номинантов журнал France Football объявит в августе 17.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-17T11:52+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия занимает девятое место в списке претендентов на получение "Золотого мяча", данные обновил портал Goal после финала Клубного чемпиона мира ("Челси" – "ПСЖ" – 3:0). "Золотой мяч" – ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту года в Европе. Окончательный список номинантов журнал France Football объявит в августе, а церемония награждения состоится в Париже 22 сентября. На первом месте в обновленном списке претендентом остается одноклубник Кварацхелия, нападающий Усман Дембеле, за ним следуют вингер "Барселоны" Ламин Ямал и полузащитник "ПСЖ" Витинья. В первую десятку также вошли: Рафинья ("Барселона"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Килиан Мбаппе (мадридский "Реал") и три игрока "Пари Сен-Жермен" – Дезире Дуэ, Ашраф Хакими и Нуну Мендеш. Кварацхелия слегка ухудшил свои позиции по сравнению с июнем. В начале прошлого месяца он занимал седьмое место. По итогам 2023 года, среди претендентов на "Золотой мяч" Кварацхелия занял 17-е место. Обладателем "Золотого мяча"-2024 стал полузащитник "Манчестер Сити" Родри. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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футбол, новости, грузия, в мире, европа, париж, хвича кварацхелия, мохамед салах, france football, спорт