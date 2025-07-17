https://sputnik-georgia.ru/20250717/mir-vazhnee-bezviza--premer-gruzii-otvetil-na-ultimatumy-es-294186171.html

Мир важнее безвиза – премьер Грузии ответил на ультиматумы ЕС

Мир важнее безвиза – премьер Грузии ответил на ультиматумы ЕС

Sputnik Грузия

Недопустимо шантажировать грузинский народ за его выбор и нежелание возвращать к власти радикальных политиков, считает глава правительства Грузии 17.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-17T15:52+0400

2025-07-17T15:52+0400

2025-07-17T15:52+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июля — Sputnik. Власти Грузии несут ответственность за сохранение мира и стабильности и, в случае ультиматума со стороны Евросоюза, готовы предпочесть отмену визовой либерализации, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Еврокомиссия по вопросам миграции отправила в МИД Грузии письмо, в котором попросила предоставить информацию о выполнении последних условий для сохранения безвизового режима, среди которых отмена закона об "иноагентах" и запрет пропаганды ЛГБТ*. Визовая либерализация означает лишь то, что гражданам Грузии потребуется виза для поездки в Европу. Что касается всего остального – мира, стабильности, семейных ценностей, то, по словам премьера, – это вопросы экзистенциальные. При этом глава грузинского правительства выразил готовность к открытому и содержательному диалогу со всеми сторонами по любым вопросам. Он отметил, что у власти есть четкая позиция и обоснованные ответы по всем актуальным темам. Если у кого-либо есть претензии, они, по его словам, должны быть подкреплены юридическими аргументами. Однако, по мнению премьера, таких оснований нет, и все предъявляемые требования представляют собой не что иное, как "пустые политические ультиматумы". "Мы несем ответственность за сохранение мира, стабильности и развития в Грузии. Шантажировать грузинский народ лишь за то, что он не вернул к власти кровавую политическую силу – несправедливо", – заявил Кобахидзе. Что написано в письме В письме отмечено, что в отчете Комиссии за 2024 год подчеркиваются серьезные нарушения основных прав и свобод в Грузии, в том числе в отношении нарушений принципа недискриминации, что противоречит соответствующим европейским и международным стандартам. В связи с этим Комиссия выпустила ряд рекомендаций. К ним относятся требования к грузинским властям отменить закон "О прозрачности иностранного влияния" и законодательный пакет "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", а также внести поправки в национальную стратегию и план действий в области прав человека, чтобы обеспечить полное соблюдение прав ЛГБТИК*+ лиц. Отдельная рекомендация была сосредоточена на внесении поправок в закон об Антикоррупционном бюро для учета ключевых рекомендаций Венецианской комиссии, особенно тех, которые касаются эффективной независимости, политической нейтральности и функций Антикоррупционного бюро. Комиссия просит МИД Грузии предоставить Комиссии обновленную информацию о выполнении этих рекомендаций и, если это еще не сделано, принять соответствующие меры для решения вопросов. Комиссия оценит соблюдение рекомендаций в контексте следующего отчета о механизме приостановления действия виз. На основании этой оценки, в случае сохраняющегося несоблюдения, Комиссия может принять соответствующие меры, в частности, активировав механизм приостановления действия виз. *Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, еврокомиссия