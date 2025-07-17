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Почему Батуми стал магнитом для зарубежных инвесторов? – видео
Почему Батуми стал магнитом для зарубежных инвесторов? – видео
Sputnik Грузия
Цены на жилье в прибрежных районах Батуми продолжают расти, и это напрямую связано с интересом иностранных покупателей. Всего за несколько лет их доля на рынке... 17.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-17T19:07+0400
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Особой популярностью пользуются новостройки и апарт-отели у моря, как способ вложения с доходом и минимумом хлопот. Лидируют инвесторы из Казахстана, Израиля и России. При этом старый жилищный фонд почти не рассматривается – акцент на современном и ликвидном жилье.Аналитики отмечают: этот тренд будет только усиливаться. В условиях роста цен в соседних странах, Грузия, а особенно Батуми, становится все более привлекательной альтернативой. Батуми сегодня – не только курорт, но и точка серьезного инвестиционного интереса.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, инвестиции, батуми, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, инвестиции, батуми, видео

Почему Батуми стал магнитом для зарубежных инвесторов? – видео

19:07 17.07.2025 (обновлено: 20:07 17.07.2025)
© video: Sputnik
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Цены на жилье в прибрежных районах Батуми продолжают расти, и это напрямую связано с интересом иностранных покупателей. Всего за несколько лет их доля на рынке недвижимости выросла в разы
Особой популярностью пользуются новостройки и апарт-отели у моря, как способ вложения с доходом и минимумом хлопот. Лидируют инвесторы из Казахстана, Израиля и России. При этом старый жилищный фонд почти не рассматривается – акцент на современном и ликвидном жилье.

Аналитики отмечают: этот тренд будет только усиливаться. В условиях роста цен в соседних странах, Грузия, а особенно Батуми, становится все более привлекательной альтернативой. Батуми сегодня – не только курорт, но и точка серьезного инвестиционного интереса.
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