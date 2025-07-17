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Почему Батуми стал магнитом для зарубежных инвесторов? – видео

Почему Батуми стал магнитом для зарубежных инвесторов? – видео

Sputnik Грузия

Цены на жилье в прибрежных районах Батуми продолжают расти, и это напрямую связано с интересом иностранных покупателей. Всего за несколько лет их доля на рынке... 17.07.2025, Sputnik Грузия

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Особой популярностью пользуются новостройки и апарт-отели у моря, как способ вложения с доходом и минимумом хлопот. Лидируют инвесторы из Казахстана, Израиля и России. При этом старый жилищный фонд почти не рассматривается – акцент на современном и ликвидном жилье.Аналитики отмечают: этот тренд будет только усиливаться. В условиях роста цен в соседних странах, Грузия, а особенно Батуми, становится все более привлекательной альтернативой. Батуми сегодня – не только курорт, но и точка серьезного инвестиционного интереса.

батуми

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