https://sputnik-georgia.ru/20250717/protiv-gruzinskoy-tserkvi-pytayutsya-realizovat-ukrainskiy-stsenariy--pipiya-294189614.html
Против Грузинской церкви пытаются реализовать украинский сценарий – Пипия
Против Грузинской церкви пытаются реализовать украинский сценарий – Пипия
Sputnik Грузия
Коллективный Запад и Deep State ведут активную борьбу против Грузинской православной церкви и лично против патриарха – как внутри страны, так и за ее... 17.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-17T15:22+0400
2025-07-17T15:22+0400
2025-07-17T17:22+0400
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
грузия
грузинская православная церковь
сбу
украина
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/11/294189440_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_02f68884a96594664aaf5a4ccb385bfb.jpg
Пипия провел параллель с событиями на Украине, где с сентября 2024 года вступил в силу закон, фактически позволяющий полный запрет канонической Церкви. Именно такой сценарий сейчас пытаются реализовать и в Грузии.Пока не удается спровоцировать бунт внутри патриархии, хотя попытки продолжаются, говорит Пипия, добавляя, что несмотря на давление, авторитет патриарха и непоколебимая вера Грузинской церкви остаются живыми. Священники и прихожане на Украине подвергаются гонениям, нападениям, произвольным арестам, изъятию церковной собственности.Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – самую большую общину верующих в стране. Под предлогом "связей с Россией" местные администрации начали массово запрещать деятельность УПЦ, СБУ проводит обыски в храмах и монастырях, возбуждает уголовные дела против духовенства.
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/11/294189440_104:0:1064:720_1920x0_80_0_0_fa256f92aceb26d3c1d12549e3e5d1bf.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, грузинская православная церковь, сбу, украина, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, грузинская православная церковь, сбу, украина, видео
Против Грузинской церкви пытаются реализовать украинский сценарий – Пипия
15:22 17.07.2025 (обновлено: 17:22 17.07.2025)
Коллективный Запад и Deep State ведут активную борьбу против Грузинской православной церкви и лично против патриарха – как внутри страны, так и за ее пределами, заявил международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия
Пипия провел параллель с событиями на Украине, где с сентября 2024 года вступил в силу закон, фактически позволяющий полный запрет канонической Церкви. Именно такой сценарий сейчас пытаются реализовать и в Грузии.
Пока не удается спровоцировать бунт внутри патриархии, хотя попытки продолжаются, говорит Пипия, добавляя, что несмотря на давление, авторитет патриарха и непоколебимая вера Грузинской церкви остаются живыми. Священники и прихожане на Украине подвергаются гонениям, нападениям, произвольным арестам, изъятию церковной собственности.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – самую большую общину верующих в стране. Под предлогом "связей с Россией" местные администрации начали массово запрещать деятельность УПЦ, СБУ проводит обыски в храмах и монастырях, возбуждает уголовные дела против духовенства.