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Против Грузинской церкви пытаются реализовать украинский сценарий – Пипия

Против Грузинской церкви пытаются реализовать украинский сценарий – Пипия

Sputnik Грузия

Коллективный Запад и Deep State ведут активную борьбу против Грузинской православной церкви и лично против патриарха – как внутри страны, так и за ее... 17.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-17T15:22+0400

2025-07-17T15:22+0400

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Пипия провел параллель с событиями на Украине, где с сентября 2024 года вступил в силу закон, фактически позволяющий полный запрет канонической Церкви. Именно такой сценарий сейчас пытаются реализовать и в Грузии.Пока не удается спровоцировать бунт внутри патриархии, хотя попытки продолжаются, говорит Пипия, добавляя, что несмотря на давление, авторитет патриарха и непоколебимая вера Грузинской церкви остаются живыми. Священники и прихожане на Украине подвергаются гонениям, нападениям, произвольным арестам, изъятию церковной собственности.Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – самую большую общину верующих в стране. Под предлогом "связей с Россией" местные администрации начали массово запрещать деятельность УПЦ, СБУ проводит обыски в храмах и монастырях, возбуждает уголовные дела против духовенства.

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