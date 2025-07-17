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Уран за миллионы: в Грузии пресечена сделка по продаже ядерного материала

Уран за миллионы: в Грузии пресечена сделка по продаже ядерного материала

Sputnik Грузия

Задержанным грозит тюремное заключение сроком от пяти до десяти лет 17.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-17T11:30+0400

2025-07-17T11:30+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июля — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии выявила транснациональное преступление и предотвратила его дальнейшее развитие в нескольких направлениях, заявил директор Контртеррористического центра СГБ Бача Мгеладзе на брифинге. Сотрудники департамента контрразведки и департамента специальных операций в результате совместных мероприятий задержали в Батуми одного гражданина Грузии и одного иностранца по обвинению в незаконной продаже и приобретении ядерного материала – урана. По данным следствия, задержанные намеревались продать уран за три миллиона долларов США. "Учитывая уровень альфа- и гамма-излучения данного радиоактивного вещества, а также его характеристики, оно может быть использовано как компонент для изготовления взрывных устройств, совершения теракта или других действий с тяжелыми и фатальными последствиями", – заявил Мгеладзе. В связи с данным фактом ведется расследование по первой части 230-й статьи Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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