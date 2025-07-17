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"Урановая сделка" на миллионы долларов – прокуратура Грузии предъявила обвинения
"Урановая сделка" на миллионы долларов – прокуратура Грузии предъявила обвинения
Sputnik Грузия
Как ранее заявили в СГБ, учитывая уровень альфа- и гамма-излучения данного радиоактивного вещества, а также его характеристики, оно могло быть использовано как... 17.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-17T21:55+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение двум задержанным гражданам Грузии и Турции в незаконном приобретении, хранении, владении и попытке распоряжения ураном, сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе расследования, проведенного департаментом контрразведки СГБ, выяснилось, что гражданин Грузии незаконно приобрел и хранил радиоактивное вещество (уран), относящийся к категории ядерных материалов и представляющий опасность для здоровья человека. Он пытался продать этот материал гражданину Турции за 3 миллиона долларов США. Сотрудники Службы госбезопасности задержали обоих в Батуми (Аджария). Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых. Расследование по уголовному делу продолжается. Как ранее заявили в СГБ, учитывая уровень альфа- и гамма-излучения данного радиоактивного вещества, а также его характеристики, оно могло быть использовано как компонент для изготовления взрывных устройств, совершения теракта или других действий с тяжелыми и фатальными последствиями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, турция, батуми, генеральная прокуратура грузии
новости, грузия, происшествия, турция, батуми, генеральная прокуратура грузии
"Урановая сделка" на миллионы долларов – прокуратура Грузии предъявила обвинения
Как ранее заявили в СГБ, учитывая уровень альфа- и гамма-излучения данного радиоактивного вещества, а также его характеристики, оно могло быть использовано как компонент для изготовления взрывных устройств
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение двум задержанным гражданам Грузии и Турции в незаконном приобретении, хранении, владении и попытке распоряжения ураном, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе расследования, проведенного департаментом контрразведки СГБ, выяснилось, что гражданин Грузии незаконно приобрел и хранил радиоактивное вещество (уран), относящийся к категории ядерных материалов и представляющий опасность для здоровья человека.
Он пытался продать этот материал гражданину Турции за 3 миллиона долларов США. Сотрудники Службы госбезопасности задержали обоих в Батуми (Аджария).
Задержанным предъявлено обвинение по статье "Незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых.
Расследование по уголовному делу продолжается.
Как ранее заявили в СГБ, учитывая уровень альфа- и гамма-излучения данного радиоактивного вещества, а также его характеристики, оно могло быть использовано как компонент для изготовления взрывных устройств, совершения теракта или других действий с тяжелыми и фатальными последствиями.