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"Урановая сделка" на миллионы долларов – прокуратура Грузии предъявила обвинения

"Урановая сделка" на миллионы долларов – прокуратура Грузии предъявила обвинения

Sputnik Грузия

Как ранее заявили в СГБ, учитывая уровень альфа- и гамма-излучения данного радиоактивного вещества, а также его характеристики, оно могло быть использовано как... 17.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-17T21:55+0400

2025-07-17T21:55+0400

2025-07-17T21:55+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение двум задержанным гражданам Грузии и Турции в незаконном приобретении, хранении, владении и попытке распоряжения ураном, сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе расследования, проведенного департаментом контрразведки СГБ, выяснилось, что гражданин Грузии незаконно приобрел и хранил радиоактивное вещество (уран), относящийся к категории ядерных материалов и представляющий опасность для здоровья человека. Он пытался продать этот материал гражданину Турции за 3 миллиона долларов США. Сотрудники Службы госбезопасности задержали обоих в Батуми (Аджария). Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых. Расследование по уголовному делу продолжается. Как ранее заявили в СГБ, учитывая уровень альфа- и гамма-излучения данного радиоактивного вещества, а также его характеристики, оно могло быть использовано как компонент для изготовления взрывных устройств, совершения теракта или других действий с тяжелыми и фатальными последствиями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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