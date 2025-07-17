https://sputnik-georgia.ru/20250717/v-gruzii-bednost-poboroli-pochti-polmilliona-grazhdan--zamministra-294187646.html

В Грузии бедность побороли почти полмиллиона граждан – замминистра

В Грузии бедность побороли почти полмиллиона граждан – замминистра

Sputnik Грузия

За последние четыре года уровень бедности снизился почти вдвое, до 9,4%, заявил замминистра 17.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-17T16:48+0400

2025-07-17T16:48+0400

2025-07-17T16:48+0400

грузия

новости

экономика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23727/42/237274277_0:120:2000:1245_1920x0_80_0_0_d3523b54561a9295090a264364f8156f.jpg

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Бедность в Грузии побороли 445 тысяч человек за последние четыре года, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. По данным Национальной службы статистики, за чертой бедности в Грузии в 2024 году находилось 9,4% населения, что на 2,4 процентного пункта меньше показателя 2023 года. По его словам, за последние четыре года уровень бедности снизился почти вдвое, до 9,4%. Замминистра связал решение проблемы с тенденцией роста экономики Грузии. Цинцадзе отметил, что за последние четыре года средний экономический рост Грузии составил 9,7%, что делает страну одним из мировых лидеров по темпам экономического роста. Также, по его словам, за этот период ВВП на душу населения фактически удвоился и достиг почти 25 тысяч лари. Экономика Грузии стабильно развивается в последние годы, рост ВВП в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%. "Мы ожидаем, что эти позитивные тенденции экономического роста сохранятся в 2025 году и в последующие годы. Это подтверждается оценкой Международного валютного фонда, согласно которой в 2025-2029 годах в Грузии будет один из самых высоких темпов экономического роста", – отметил он. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", реальный экономический рост в Грузии в мае 2025 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-мае 2025 года составил 8,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика