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https://sputnik-georgia.ru/20250717/v-uborke-pshenitsy-v-gruzii-zadeystvovano-do-300-kombaynov--minselkhoz-294179562.html
В уборке пшеницы в Грузии задействовано до 300 комбайнов – Минсельхоз
В уборке пшеницы в Грузии задействовано до 300 комбайнов – Минсельхоз
Sputnik Грузия
По прогнозам экспертов, в 2025 году в Грузии ожидается собрать до 180 тысяч тонн пшеницы 17.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-17T09:01+0400
2025-07-17T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Уборка урожая пшеницы в Грузии проходит успешно – в процессе задействовано до 300 зерноуборочных комбайнов, которые, по последним данным, произвели уборку на площади 15,3 тысячи гектара, говорится в сообщении Минсельхоза страны. Пшеницу в Грузии обычно собирают в июле и августе. Процесс может продолжаться до сентября, в зависимости от региона. По прогнозам экспертов, в 2025 году в Грузии ожидается собрать до 180 тысяч тонн пшеницы, что на 20% больше по сравнению с 2024 годом. По информации ведомства, к этому времени также убрано ячменя от посевной площади в 25,6 тысячи гектаров. Предприятия по переработке пшеницы закупили в общей сложности 1,4 тысячи тонн пшеницы, средняя цена сдачи которой составляет 0,70 лари. Для эффективной координации уборки пшеницы создан организационный штаб. Обзор рынка Пшеницу выращивают в разных регионах Грузии, но самые большие посевы в так называемом винном регионе страны – Кахети, в районах Сигнаги и Дедоплисцкаро, и немного – в Сагареджо. В Дедоплисцкаро – 55 тысяч гектаров пахотной земли, отсюда до 80% занимают пшеница и рожь. Также поля пшеницы есть в Квемо Картли: в районах Болниси, Марнеули, Гардабани, имеются посевы в Цалке, Богдановке, Ахалкалаки и Ахалцихе, но там горная местность, и урожай созревает позже. Небольшие поля пшеницы находятся в регионе Шида Картли, а именно в районах Гори и Карели.В последние годы производство пшеницы в Грузии колеблется в пределах 135-150 тысяч тонн. По данным статистики, в 2023 году производство пшеницы в Грузии снизилось на 6,5% и составило 146,6 тысячи тонн. За этот период посевная площадь пшеницы составила 56,7 тысячи гектаров, а средняя урожайность – 2,6 тонны на один гектар. В 2024 году в стране собрали 150 тысяч тонн урожая зерна, а средняя урожайность с гектара увеличилась до 3 тонн. Уровень самообеспеченности пшеницей за последние четыре года в среднем составил 22%, что значительно выше показателя 2017-2020 годов, когда он составлял в среднем 15%. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком в том числе и зерна. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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сагареджо, квемо картли, кахети, грузия, общество, новости, экономика, зерно

В уборке пшеницы в Грузии задействовано до 300 комбайнов – Минсельхоз

09:01 17.07.2025
© Ministry of Environmental Protection and AgricultureГрузинская пшеница
Грузинская пшеница - Sputnik Грузия, 1920, 17.07.2025
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture
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По прогнозам экспертов, в 2025 году в Грузии ожидается собрать до 180 тысяч тонн пшеницы
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Уборка урожая пшеницы в Грузии проходит успешно – в процессе задействовано до 300 зерноуборочных комбайнов, которые, по последним данным, произвели уборку на площади 15,3 тысячи гектара, говорится в сообщении Минсельхоза страны.
Пшеницу в Грузии обычно собирают в июле и августе. Процесс может продолжаться до сентября, в зависимости от региона. По прогнозам экспертов, в 2025 году в Грузии ожидается собрать до 180 тысяч тонн пшеницы, что на 20% больше по сравнению с 2024 годом.
© Ministry of Environmental Protection and AgricultureГрузинская пшеница
Грузинская пшеница - Sputnik Грузия, 1920, 16.07.2025
Грузинская пшеница
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture
По информации ведомства, к этому времени также убрано ячменя от посевной площади в 25,6 тысячи гектаров.
Предприятия по переработке пшеницы закупили в общей сложности 1,4 тысячи тонн пшеницы, средняя цена сдачи которой составляет 0,70 лари. Для эффективной координации уборки пшеницы создан организационный штаб.

Обзор рынка

Пшеницу выращивают в разных регионах Грузии, но самые большие посевы в так называемом винном регионе страны – Кахети, в районах Сигнаги и Дедоплисцкаро, и немного – в Сагареджо. В Дедоплисцкаро – 55 тысяч гектаров пахотной земли, отсюда до 80% занимают пшеница и рожь.
Также поля пшеницы есть в Квемо Картли: в районах Болниси, Марнеули, Гардабани, имеются посевы в Цалке, Богдановке, Ахалкалаки и Ахалцихе, но там горная местность, и урожай созревает позже. Небольшие поля пшеницы находятся в регионе Шида Картли, а именно в районах Гори и Карели.
© Ministry of Environmental Protection and AgricultureГрузинская пшеница
Грузинская пшеница - Sputnik Грузия, 1920, 16.07.2025
Грузинская пшеница
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture
В последние годы производство пшеницы в Грузии колеблется в пределах 135-150 тысяч тонн. По данным статистики, в 2023 году производство пшеницы в Грузии снизилось на 6,5% и составило 146,6 тысячи тонн. За этот период посевная площадь пшеницы составила 56,7 тысячи гектаров, а средняя урожайность – 2,6 тонны на один гектар.
В 2024 году в стране собрали 150 тысяч тонн урожая зерна, а средняя урожайность с гектара увеличилась до 3 тонн.
© Ministry of Environmental Protection and AgricultureГрузинская пшеница
Грузинская пшеница - Sputnik Грузия, 1920, 16.07.2025
Грузинская пшеница
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture
Уровень самообеспеченности пшеницей за последние четыре года в среднем составил 22%, что значительно выше показателя 2017-2020 годов, когда он составлял в среднем 15%.
Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком в том числе и зерна.
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