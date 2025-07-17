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Вместо 18 лет бессрочное заключение – убийце сестры в Грузии изменили приговор
Вместо 18 лет бессрочное заключение – убийце сестры в Грузии изменили приговор
Sputnik Грузия
Согласно данным следствия, обвиняемый сначала сбил свою сестру автомобилем в Гардабани, а затем нанес ей ножом тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни 17.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-17T23:41+0400
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2025-07-17T23:41+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд приговорил к бессрочному заключению жителя Кахети, ранее осужденного на 18 лет за умышленное убийство своей сестры, совершенное с особой жестокостью, сообщили в пресс-службе прокуратуры Грузии. Тбилисский апелляционный суд полностью удовлетворил иск прокуратуры Грузии, изменил приговор Руставского городского суда и приговорил осужденного к бессрочному заключению. Так, 16 мая 2024 года обвиняемый сначала сбил свою сестру автомобилем в Гардабани, а затем нанес ей ножом тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни. Обвиняемый скрылся с места происшествия. В результате полученных ранений женщина скончалась на месте. Сотрудники полиции задержали обвиняемого в тот же день. На основании представленных прокуратурой доказательств Руставский городской суд признал подсудимого виновным в предъявленных ему обвинениях и приговорил его к 18 годам лишения свободы. На момент совершения убийства обвиняемому было 23 года. Убитая женщина была на шесть лет старше брата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, гардабани, тбилисский апелляционный суд
происшествия, грузия, новости, гардабани, тбилисский апелляционный суд
Вместо 18 лет бессрочное заключение – убийце сестры в Грузии изменили приговор
Согласно данным следствия, обвиняемый сначала сбил свою сестру автомобилем в Гардабани, а затем нанес ей ножом тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд приговорил к бессрочному заключению жителя Кахети, ранее осужденного на 18 лет за умышленное убийство своей сестры, совершенное с особой жестокостью, сообщили в пресс-службе прокуратуры Грузии.
Тбилисский апелляционный суд полностью удовлетворил иск прокуратуры Грузии, изменил приговор Руставского городского суда и приговорил осужденного к бессрочному заключению.
Расследование, проведенное МВД, установило, что обвиняемый ограничивал свою сестру в принятии самостоятельных решений по вопросам, касающимся ее личной жизни, а также считал факт расставания с мужем оскорблением достоинства семьи.
Так, 16 мая 2024 года обвиняемый сначала сбил свою сестру автомобилем в Гардабани, а затем нанес ей ножом тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни. Обвиняемый скрылся с места происшествия. В результате полученных ранений женщина скончалась на месте.
Сотрудники полиции задержали обвиняемого в тот же день. На основании представленных прокуратурой доказательств Руставский городской суд признал подсудимого виновным в предъявленных ему обвинениях и приговорил его к 18 годам лишения свободы.
На момент совершения убийства обвиняемому было 23 года. Убитая женщина была на шесть лет старше брата.