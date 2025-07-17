https://sputnik-georgia.ru/20250717/voru-v-zakone-khoperiya-predyavili-novoe-obvinenie-v-gruzii-294192996.html

"Вору в законе" Хоперия предъявили новое обвинение в Грузии

"Вору в законе" Хоперия предъявили новое обвинение в Грузии

Sputnik Грузия

Спецоперация проводилась как в Тбилиси, так в Аджарской АР, Гурии, Имерети и Кахети 17.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-17T22:49+0400

2025-07-17T22:49+0400

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грузия

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воровское сообщество

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Ворам в законе Тенгизу Хоперия (Чинка) и Ираклию Лежава (Лазаре) в Грузии заочно предъявили обвинения за участие в т. н. воровских разборках в Грузии, сообщает МВД. Всего в Грузии за связи с воровским миром и "ворами в законе" задержали 20 человек, Хоперия, Лежава и еще двум лицам, один из которых разыскивается через Интерпол, предъвили обвинения заочно. Спецоперация проводилась как в Тбилиси, так в Аджарской АР, Гурии, Имерети и Кахети. По данным расследования, с участием обвиняемых и спорящих сторон на территории Грузии и Турции устраивались т. н. воровские разборки, в которых участвовали находящиеся за границей "воры в законе" Тенгиз Хоперия и Ираклий Лежава. Установлено, что обвиняемые, в соответствии с т. н. воровскими традициями, принимали решения и обязывали одну из спорящих сторон выплатить деньги другой, а также в свою пользу. В случае нарушения конкретных сроков угрожали физической расправой и лишением жизни. В результате следственных действий полицией также изъяты различные виды наркотических средств и огнестрельное оружие. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. Борьба с воровским миром Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе "вора в законе" стали уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года, а участие в воровской разборке или сходке, оказание помощи воровскому миру и обращение к "вору в законе" за помощью – с 2018-го. В 2024 году обвинения за принадлежность к "воровскому миру" и связи с ним были предъявлены 42 лицам, в том числе пяти т. н. ворам в законе. В том же году за преступления, связанные с "воровским миром", вынес обвинительный приговор 101 человеку и оправдал девять человек. Этот статус можно получить во время церемонии "коронования" по рекомендации нескольких действующих "воров в законе". В своем поведении "воры в законе" традиционно руководствуются так называемыми понятиями – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, мвд грузии, вор в законе, воровское сообщество