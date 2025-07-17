https://sputnik-georgia.ru/20250717/vybory-mera-tbilisi-gruzinskaya-mechta-gotova-obyavit-kandidata-294192217.html

Выборы мэра Тбилиси: "Грузинская мечта" готова объявить кандидата

Выборы мэра Тбилиси: "Грузинская мечта" готова объявить кандидата

Sputnik Грузия

Пока в правящей партии уже готовятся к победе в Тбилиси, в оппозиции продолжается разлад 17.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-17T20:54+0400

2025-07-17T20:54+0400

2025-07-17T20:54+0400

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ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

мэрия тбилиси

местные выборы

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже на следующей неделе представит кандидата на пост мэра Тбилиси, между тем в оппозиции не прекращаются споры по поводу участия в выборах. Выборы мэра Тбилиси пройдут 4 октября 2025 года. Проголосовать на выборах могут лишь зарегистрированные в Тбилиси граждане Грузии. Косвенно, что Каладзе будет кандидатом на пост мэра столицы, подтвердил уже председатель партии "Грузинская мечта", премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. А пока в правящей партии уже готовятся к победе в Тбилиси, в оппозиции продолжается разлад. Официально от участия в выборах отказались следующие партии: "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". Между тем партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" и "Лело – Сильная Грузия" подписали меморандум о сотрудничестве на выборах в органы местного самоуправления и теперь обсуждают вопрос представления совместного кандидата. Между тем в остальной оппозиции в успех объединения не верят. Он отметил, что у "Лело" еще есть шанс отказаться от узкопартийных интересов и присоединится к остальной оппозиции. "Единственный вариант оппозиционного единства – это чтобы "Лело" заявила, что они тоже присоединяются к политике несотрудничества", – заявил Саникидзе. В правящей партии к таким объединениям оппозиции относятся скептически. "Не имеет существенного значения, объединятся они или распадутся, кто с кем будет. Мы видели много таких объединений в недавнем прошлом, но результат нулевой, потому что мы знаем, что представляют собой эти люди – будь то по отдельности или вместе, кому и чему они служат", – заявил Каладзе. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в конкретном районе. На сегодняшний день для участия в выборах в органы местного самоуправления Грузии, которые пройдут 4 октября, зарегистрированы лишь две партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, каха каладзе, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, мэрия тбилиси, местные выборы