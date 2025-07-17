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Выборы мэра Тбилиси: "Грузинская мечта" готова объявить кандидата
Выборы мэра Тбилиси: "Грузинская мечта" готова объявить кандидата
Sputnik Грузия
Пока в правящей партии уже готовятся к победе в Тбилиси, в оппозиции продолжается разлад 17.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-17T20:54+0400
2025-07-17T20:54+0400
2025-07-17T20:54+0400
политика
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каха каладзе
ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
мэрия тбилиси
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже на следующей неделе представит кандидата на пост мэра Тбилиси, между тем в оппозиции не прекращаются споры по поводу участия в выборах. Выборы мэра Тбилиси пройдут 4 октября 2025 года. Проголосовать на выборах могут лишь зарегистрированные в Тбилиси граждане Грузии. Косвенно, что Каладзе будет кандидатом на пост мэра столицы, подтвердил уже председатель партии "Грузинская мечта", премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. А пока в правящей партии уже готовятся к победе в Тбилиси, в оппозиции продолжается разлад. Официально от участия в выборах отказались следующие партии: "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". Между тем партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" и "Лело – Сильная Грузия" подписали меморандум о сотрудничестве на выборах в органы местного самоуправления и теперь обсуждают вопрос представления совместного кандидата. Между тем в остальной оппозиции в успех объединения не верят. Он отметил, что у "Лело" еще есть шанс отказаться от узкопартийных интересов и присоединится к остальной оппозиции. "Единственный вариант оппозиционного единства – это чтобы "Лело" заявила, что они тоже присоединяются к политике несотрудничества", – заявил Саникидзе. В правящей партии к таким объединениям оппозиции относятся скептически. "Не имеет существенного значения, объединятся они или распадутся, кто с кем будет. Мы видели много таких объединений в недавнем прошлом, но результат нулевой, потому что мы знаем, что представляют собой эти люди – будь то по отдельности или вместе, кому и чему они служат", – заявил Каладзе. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в конкретном районе. На сегодняшний день для участия в выборах в органы местного самоуправления Грузии, которые пройдут 4 октября, зарегистрированы лишь две партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, каха каладзе, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, мэрия тбилиси, местные выборы
политика, грузия, новости, каха каладзе, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, мэрия тбилиси, местные выборы
Выборы мэра Тбилиси: "Грузинская мечта" готова объявить кандидата
Пока в правящей партии уже готовятся к победе в Тбилиси, в оппозиции продолжается разлад
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже на следующей неделе представит кандидата на пост мэра Тбилиси, между тем в оппозиции не прекращаются споры по поводу участия в выборах.
Выборы мэра Тбилиси пройдут 4 октября 2025 года. Проголосовать на выборах могут лишь зарегистрированные в Тбилиси граждане Грузии.
"Вы узнаете, кто будет кандидатом уже в ближайшие дни, на следующей неделе", – заявил действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе, который, предположительно, будет баллотироваться на третий срок.
Косвенно, что Каладзе будет кандидатом на пост мэра столицы, подтвердил уже председатель партии "Грузинская мечта", премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
"Кахи Каладзе – мэр, которого пожелала бы любая европейская столица. Развитие должно продолжаться. В течение следующих 4 лет под руководством Кахи Каладзе будет сделано очень многое для нашей столицы и населения столицы", – заявил Кобахидзе.
А пока в правящей партии уже готовятся к победе в Тбилиси, в оппозиции продолжается разлад.
Официально от участия в выборах отказались следующие партии: "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты".
Между тем партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" и "Лело – Сильная Грузия" подписали меморандум о сотрудничестве на выборах в органы местного самоуправления и теперь обсуждают вопрос представления совместного кандидата.
Между тем в остальной оппозиции в успех объединения не верят.
"Там, где 70% оппозиционных избирателей выступают против этой спецоперации, где основные оппозиционные силы не участвуют в выборах, невозможно, чтобы они добились каких-либо результатов. Этот альянс, к сожалению, создан только для преодоления барьера", – заявил член партии "Единство – национальное движение" Леван Саникидзе.
Он отметил, что у "Лело" еще есть шанс отказаться от узкопартийных интересов и присоединится к остальной оппозиции.
"Единственный вариант оппозиционного единства – это чтобы "Лело" заявила, что они тоже присоединяются к политике несотрудничества", – заявил Саникидзе.
В правящей партии к таким объединениям оппозиции относятся скептически.
"Не имеет существенного значения, объединятся они или распадутся, кто с кем будет. Мы видели много таких объединений в недавнем прошлом, но результат нулевой, потому что мы знаем, что представляют собой эти люди – будь то по отдельности или вместе, кому и чему они служат", – заявил Каладзе.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство.
Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов.
Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в конкретном районе.
На сегодняшний день для участия в выборах в органы местного самоуправления Грузии, которые пройдут 4 октября, зарегистрированы лишь две партии.